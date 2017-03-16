На текущий ремонт дорог Калининграда и области за два года выделят 2,5 млрд (перечень объектов)

По новой федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации в предстоящие два года дороги отремонтируют на сумму 2,5 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в проекте Минтранса России "Безопасные и качественные дороги".



Всего программа рассчитана до 2025 года. В этом году общий объём выделенных средств составит 1,2 млрд. На следующий год сумма будет аналогичной. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё по 500 миллионов вложит региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.



В Калининграде в текущем году в частности будут отремонтированы участки улиц Невского, Московский проспект, Емельянова, Дзержинского, а также проспект Калинина и Окружная дорога.

Красным обозначен ремонт дорог в 2017 году, синим - в 2018-м



Как пояснил в утреннем эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" глава города Александр Ярошук, ремонт по данной программе будет не капитальный и не ямочный.



Это текущий ремонт, то есть снимают 5 см асфальта и меняют его, сюда же включены разметка и обустройство светофоров. Изначально не было нас в этой программе, но в последний момент благодаря стараниям регионального правительства включились", — отметил Ярошук.



Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации намечена на период 2017–2025 годов. Её целевыми показателями являются ликвидация мест концентрации ДТП и увеличение доли протяжённости дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному показателю.