Власти Калининграда рассказали, где летом начнутся пробки из-за ремонта дорог (схема)
Фото: Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В Калининграде стали известны сроки проведения ремонтных работ на пяти дорогах города и Окружной. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
В черте города все работы должны быть завершены до конца лета, на одном участке Окружной — до середины октября. Как пояснили в дорожно-транспортном управлении администрации Калининграда, для проведения ремонта не планируется полностью перекрывать движение по городским магистралям. Однако проезжая часть будет значительно сужена, что приведёт к пробкам.
Красным отмечены участки\. где пройдёт ремонт
Ремонтировать в этом году будут крупные магистрали. На ул. Невского (от развязки с Северным обходом до Краснокаменной), а также на проспекте Калинина (от Ленинского проспекта до ул. Дзержинского) работы начнутся в конце июня и продлятся до конца августа. На ул. Емельянова (от развязки с дорогой в пос. Луговое до ул. Дзержинского) ремонт предстоит со второй половины июня до середины августа. На ул. Дзержинского (от Энергетиков до проспекта Калинина) подрядчик приступит к замене асфальта с начала июля до конца августа.
На Окружной (от Гурьевского кольца до развязки с проспектом Победы) движение будет затруднено со второй половины июля до середины октября, а на всём протяжении Южного обхода — со второй половины июня до конца июля.
Кроме того, с конца мая ремонт уже проводится на Московском проспекте
, а также от границы Восточной эстакады до Литовского вала. Подрядчик должен закончить укладку асфальта к сентябрю. Часть водителей уже столкнулись с пробками при выезде из города. Дорожники меняют пятисантиметровый слой асфальта и делают разметку из пластика.
По новой федеральной программе комплексного развития транспортной сети за два года отремонтируют дорог на сумму 2,5 млрд рублей. Программа рассчитана до 2025 года. Доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё 500 внесёт региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.
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, что если регион не успеет закончить работы в срок, то деньги будут изъяты.
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