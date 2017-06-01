Пробки на два месяца: на Московском проспекте начали ремонтировать дорогу

В Калининграде из-за ремонта дороги на Московском проспекте, а также из-за восстановления коллектора на ул. Невского второй день образуются большие пробки . Улучшения движения в ближайшее время не предполагается, ведь вскоре ремонт ожидает и другие крупные магистрали города.

Из-за ремонта Московского проспекта в пробках стоит весь Северо-Восток

В конце мая на Московском проспекте началась активная стадия ремонта верхнего слоя асфальта на участке от Литовского вала в сторону выезда из города до дома №275. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.

На время проведения работ сузили проезжую часть. В результате в среду вечером, 31 мая, в пробках встал не только Московский проспект, но и ул. Литовский вал, вся Вторая эстакада, проспект Калинина, ул. Фрунзе и ул. Шевченко. Жители Октябрьского острова снова почувствовали себя заблокированными.

Компания ДСП будет ремонтировать Московский проспект два месяца. Сначала приведут в порядок чётную сторону, а затем нечётную. Согласно техзаданию, на Московском проспекте заменят верхний слой асфальта, проведут регулировку бортового камня, нанесут разметку. Полностью перекрывать движение автомобилей не планируется.

Ремонт коллектора парализует движение по ул. Невского

Ещё одной проблемой для жителей является сокращение проезжей части из-за ремонта коллектора на перекрестке ул. Невского – Дадаева. Работы ведутся уже более двух месяцев. В итоге в пробке стоит не только ул. Невского, но площадь Василевского и примыкающие к ней улицы. По последним сообщениям "Водоканала", работы по восстановлению шестиметрового участка коллектора завершены, и до конца недели дорогу заасфальтируют и нанесут разметку.

Скоро пробки будут на всех вылетных магистралях

В ближайшие месяцы пробки ожидаются и на других крупных магистралях Калининграда. В середине мая были объявлены аукционы на выполнение работ по ремонту проезжей части по ул. Невского, ул. Емельянова и проспекту Калинина.