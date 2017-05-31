На Московском проспекте образовались трёхкилометровые пробки (фото)

В среду вечером, 31 мая, на крупных магистралях Калининграда образовались крупные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".



На Московском проспекте транспорт стоит в сторону выезда из города. Пробка начинается от перекрёстка с ул. Буткова и заканчивается на месте строительства Восточной эстакады. Средняя скорость движения достигает 5 км/ч.



Также серьёзно затруднено движение автомобилей на Второй эстакаде. Там пробка к ул. 9 Апреля начинается от ул. Дзержинского. В обе стороны заторы на двух улицах — Литовский вал и Фрунзе.

