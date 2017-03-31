Ремонтировать калининградские дороги будут по ночам

Большую часть работ по ремонту дорог на крупных магистралях в Калининграде будут вести по ночам. Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам сообщила врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.



Речь идёт о тех дорожных объектах, которые будут ремонтировать в рамках новой программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В частности, в 2017 году в Калининграде подрядчики придут на участки улиц Невского, Московского проспекта, Емельянова, Дзержинского, а также проспекта Калинина и Окружной дороги.



"Чётко понимаем, что будем работать в городской среде с интенсивным потоком движения, поэтому максимальное количество работ будем предусматривать в ночное время. Такая практика уже есть в Москве, и так же действуем сейчас при строительстве Восточной эстакады", — отметила Дятлова.



По мнению чиновницы, жителям не должны сильно мешать ремонтные работы ночью. Что касается качества, то, по словам Дятловой, региональные власти будут самостоятельно контролировать ход работ и принимать результаты. Также она подчеркнула, что дороги По мнению чиновницы, жителям не должны сильно мешать ремонтные работы ночью. Что касается качества, то, по словам Дятловой, региональные власти будут самостоятельно контролировать ход работ и принимать результаты. Также она подчеркнула, что дороги получат пятилетнюю гарантию.



"Сейчас идёт подготовка к торгам, разрабатываются графики. В середине мая будем иметь первые контракты, все дороги отремонтируют к 1 ноября", — отметила Дятлова.



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации должна быть реализована в 2017–2025 годах. Её целевыми показателями являются ликвидация мест концентрации ДТП и увеличение доли протяжённости дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.