Ремонтировать калининградские дороги будут по ночам

Большую часть работ по ремонту дорог на крупных магистралях в Калининграде будут вести по ночам. Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам сообщила врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.
Речь идёт о тех дорожных объектах, которые будут ремонтировать в рамках новой программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В частности, в 2017 году в Калининграде подрядчики придут на участки улиц Невского, Московского проспекта, Емельянова, Дзержинского, а также проспекта Калинина и Окружной дороги.
"Чётко понимаем, что будем работать в городской среде с интенсивным потоком движения, поэтому максимальное количество работ будем предусматривать в ночное время. Такая практика уже есть в Москве, и так же действуем сейчас при строительстве Восточной эстакады", — отметила Дятлова.
По мнению чиновницы, жителям не должны сильно мешать ремонтные работы ночью. Что касается качества, то, по словам Дятловой, региональные власти будут самостоятельно контролировать ход работ и принимать результаты. Также она подчеркнула, что дороги получат пятилетнюю гарантию.
"Сейчас идёт подготовка к торгам, разрабатываются графики. В середине мая будем иметь первые контракты, все дороги отремонтируют к 1 ноября", — отметила Дятлова.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации должна быть реализована в 2017–2025 годах. Её целевыми показателями являются ликвидация мест концентрации ДТП и увеличение доли протяжённости дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.
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