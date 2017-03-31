В Калининграде отремонтированные за федеральные деньги дороги получат пятилетнюю гарантию

В Калининграде дороги, отремонтированные по новой федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", получат пятилетнюю гарантию. Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам сообщила врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.



Всего на ремонт в 2017 и 2018 годах Всего на ремонт в 2017 и 2018 годах из федерального бюджета поступит 1,2 миллиарда. Такую же сумму добавит регион. "Дорожный вопрос" находится под контролем врио губернатора Антона Алиханова, который приложил немало усилий для получения федеральной поддержки. В Калининграде в 2017 году отремонтируют проспект Калинина, ул. Дзержинского, Емельянова и ряд других. С полным перечнем дорог Калининграда и области можно ознакомиться здесь.



Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации (областной центр и прилегающие к нему населённые пункты) намечена на период 2017–2025 годов. Её целевыми показателями являются ликвидация мест концентрации ДТП и увеличение доли протяжённости дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному показателю.