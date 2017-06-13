Калининградского подрядчика заставят круглосуточно ремонтировать дорогу на Московском проспекте

Региональные власти намерены обязать калининградского подрядчика ЗАО "ДСП" ремонтировать дорогу на Московском проспекте в круглосуточном режиме. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы на "Авторадио".

Он отметил, что в последние дни на Московском проспекте сложилась трудная ситуация, особенно в районе пересечения с Литовским валом, где началась фрезеровка асфальта. Подрядчик планирует завершить работы только к концу лета и пока работает днём.

"Я надеюсь, что подрядчик сможет перейти на круглосуточный режим работы, возможно, установим там камеру, как на мосту Высоком и будем все вместе контролировать, потому что есть реальные возможности ускоряться", — отметил Алиханов.

Ремонт дорог в черте города должен быть завершен до конца лета . На одном участке Окружной его нужно закончить до середины октября. На самом Московском пр. работы идут уже с мая.