Калининградского подрядчика заставят круглосуточно ремонтировать дорогу на Московском проспекте

Региональные власти намерены обязать калининградского подрядчика ЗАО "ДСП" ремонтировать дорогу на Московском проспекте в круглосуточном режиме. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы на "Авторадио".
Он отметил, что в последние дни на Московском проспекте сложилась трудная ситуация, особенно в районе пересечения с Литовским валом, где началась фрезеровка асфальта. Подрядчик планирует завершить работы только к концу лета и пока работает днём.
"Я надеюсь, что подрядчик сможет перейти на круглосуточный режим работы, возможно, установим там камеру, как на мосту Высоком и будем все вместе контролировать, потому что есть реальные возможности ускоряться", — отметил Алиханов.
Ремонт дорог в черте города должен быть завершен до конца лета
. На одном участке Окружной его нужно закончить до середины октября. На самом Московском пр. работы идут уже с мая.
Компания ЗАО "ДСП" будет ремонтировать дорогу не только на Московском проспекте, но и на проспекте Калинина. Согласно конкурсной документации, работы обойдутся бюджету
в 86,4 млн рублей.
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