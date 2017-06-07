Компания депутата горсовета будет ремонтировать две дороги в Калининграде за 86,4 млн рублей
Ремонт дорог на двух крупных магистралях Калининграда — проспектах Калинина и Московском — будет выполнять компания депутата городского совета Сергея Григоренко — ЗАО "ДСП". Результаты аукциона были опубликованы
на сайте госзакупок.
На Московском проспекте компания депутата уже начала
ремонт. Всего работы должны быть выполнены в течение двух месяцев. За них ЗАО "ДСП" получит 67,4 млн рублей.
Также за 19 млн рублей планируется отремонтировать ещё один участок в городе — на проспекте Калинина (от Ленинского проспекта до ул. Дзержинского).
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет снять верхний слой асфальта, уложить верхний выравнивающий слой асфальтобетона и нанести разметку термопластиком. Врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова ранее говорила о том, что подрядчик должен дать пятилетний гарантийный срок
.
Компания депутата ежегодно занимается текущим (ямочным) ремонтом городских дорог. Несколько раз жители отмечали, что работники предприятия кладут асфальт в дождь и снег. Сам депутат горсовета Сергей Григоренко объяснял укладку
асфальта в неблагоприятных погодных условиях экстренной необходимостью.
В 2017 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорог в Калининграде направят в общей сложности
230 млн рублей. Это не только городские, но и региональные и даже федеральные средства. Помимо проспектов Калинина и Московского, ремонт ждёт улицы Подполковника Емельянова, Дзержинского (от проспекта Калинина до ул. Энергетиков), Невского (от ул. Краснокаменной до ул. Б. Окружной).
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