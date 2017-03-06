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Калининградский депутат объяснил укладку асфальта в дождь экстренной необходимостью залатать дороги

Автор: Константин Сериков
16:20
  402 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградский депутат горсовета и руководитель компании, занимающейся ремонтом дорог в Калининграде — ЗАО "ДСП" — Сергей Григоренко объяснил укладку асфальта на дорогах в дождь необходимостью залатать ямы для безопасности автомобилистов. Об этом депутат сообщил в беседе корреспонденту Клопс.Ru.

По его словам, сейчас в Калининграде проводится так называемый аварийный ремонт, то есть асфальтом заливают глубокие ямы, чтобы автомобилисты не разбивали свои машины. Промежуток в три месяца до классического ямочного ремонта эта смесь выдержит, потом её поменяют.

Сейчас применяют литые асфальтобетонные смеси, они изготавливаются и транспортируются в термосах, то есть они не боятся в процессе транспортировки ни воды, ни отрицательных температур. Сама смесь — с нулевым водонасыщением, то есть она не боится воды. Конечно, лучше укладывать, когда поверхность сухая, но ничего страшного нет, когда поверхность влажная или идёт дождь, это не так вредно, в отличие от укладки обычного асфальта", — отметил Григоренко.

Ямы находят во время дежурства сотрудники ДСП, а также в результате жалоб со стороны администрации и ГИБДД. Депутат призвал калининградцев сообщать о появившихся ямах на дорогах города. По его словам, в течение нескольких дней их будут заливать асфальтом.

Жители могут нам сообщать о ямах, мы будем их включать в перечень работ и очень быстро реагировать. Сейчас за ночь делаем 30–40 ям, то есть на каждой улице 2–3 ямы закрываем, в итоге выполняем приличный объём работ", — отметил Григоренко.

Калининградцы также могут отправлять фотографии ям с указанием точного адреса на электронный адрес редакции Клопс.Ru: auto@klops.ru. Все присланные горожанами сообщения будут переданы подрядчику для принятия мер.

Ремонтировать ямы на дорогах в Калининграде с помощью литого асфальта решили с прошлого года. При этом, как пояснили Клопс.Ru в муниципальном предприятии ГДСР, эту технологию в последнее время не использовали по причине дороговизны материала, но в 2016 году удалось найти подрядчика, который поставляет литой асфальт по приемлемым ценам. В связи с плановым сезонным закрытием калининградских заводов, производящих асфальт, это было идеальным решением: за короткий срок удалось подлатать все ямы на дорогах города.

В начале года жители нескольких улиц города заметили, что ремонт дорог ведётся и в снег, и в дождь. В неблагоприятную погоду укладывали асфальт на улицах Ломоносова, Машиностроительной, Полецкого. Соответствующие записи прислали в редакцию Клопс.Ru читатели.

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