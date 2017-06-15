Ещё на двух фасадах ремонтируемых домов на Острове появятся футболисты

Ещё на двух фасадах ремонтируемых на Октябрьском острове в Калининграде домов появятся изображения футболистов. Об этом в четверг, 15 июня, на своей странице в Facebook написала глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.

"Изображение одного из футболистов на доме №4 уже готово и соответствует техническому заданию. Второе панно разместится на торце дома №6, который выходит на Солнечный бульвар. Здесь тоже будет футболист, ещё одного игрока "поместим" на ул. Карбышева, 8. Этот дом сейчас тоже ремонтируется. Изображение будет находиться на торце, выходящем к строящемуся стадиону", — рассказала Астахова.