Ещё на двух фасадах ремонтируемых домов на Острове появятся футболисты

Ещё на двух фасадах ремонтируемых на Октябрьском острове в Калининграде домов появятся изображения футболистов. Об этом в четверг, 15 июня, на своей странице в Facebook
написала глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.
"Изображение одного из футболистов на доме №4 уже готово и соответствует техническому заданию. Второе панно разместится на торце дома №6, который выходит на Солнечный бульвар. Здесь тоже будет футболист, ещё одного игрока "поместим" на ул. Карбышева, 8. Этот дом сейчас тоже ремонтируется. Изображение будет находиться на торце, выходящем к строящемуся стадиону", — рассказала Астахова.
Напомним, на доме №4 по набережной Карбышева на Октябрьском острове в Калининграде с торца здания сняли строительные леса, и калининградцы уже могут оценить мозаику в виде футболиста
(Аквамена), которую выложили к ЧМ-2018. Отремонтированные на Октябрьском острове дома будут видны со стадиона.
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