На фасаде одного из домов на Острове появилось изображение Аквамена (фото)
Фото: Facebook / Оксана Астахова
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В доме №4 по набережной Карбышева на Октябрьском острове в Калининграде с торца здания сняли строительные леса, и калининградцы уже могут оценить мозаику в виде футболиста (Аквамена), которую выложили к ЧМ-2018. Об этом на своей странице в Facebook
сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.
"Подрядчик произвёл монтаж вентилируемого фасада и выполнил из керамической плитки фигуру, изображающую футболиста. В соответствии с утверждённым графиком капитального ремонта работы на данном объекте будут вестись до конца лета", — отметила Астахова.
По её словам, на днях региональный оператор дал старт ремонту ещё восьми многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского острова. Там работы планируется завершить к концу третьего квартала 2017 года.
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