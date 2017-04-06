В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+2 °C
ночью
06 апреля 2017 г. 17:30
109 446 пользователей
за 24 часа на сайте
56.32 -0.06
Курс ММВБ на 06 апреля 2017, 17:00
60.04 -0.15
Курс ММВБ на 06 апреля 2017, 17:00
14.19 -0.14
Курс ЦБ на 07 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

В Черняховске остановили несанкционированно начатый капремонт

14:50
  831 1
Фото из архива Клопс.Ru
В Черняховске остановлен несанкционированно начатый капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К строительно-монтажным работам на доме №4 по улице Пугачёва подрядная организация ООО "АльянсСтройИнвест" приступила без согласования с заказчиком и местной администрацией проектного решения по усилению несущих конструкций здания. Это может быть небезопасно для жильцов дома. При этом строительная компания допустила грубые нарушения технологии производства работ, а также применила материалы, не согласованные с региональным Фондом капремонта.

"Ни администрация Черняховска, ни региональный оператор не выдавали подрядной организации разрешение на начало работ", — отметила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.  

Руководитель ведомства напомнила, что по условиям заключаемых договоров подряда за каждое допущенное нарушение качества и технологии производства работ предусмотрены штрафные санкции в размере от 50 тысяч рублей, а также начисление неустойки за каждый день просроченных обязательств.

"Подрядчику направлено предписание о прекращении работ до устранения всех выявленных замечаний", — сообщила Оксана Астахова.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
altsutsman
altsutsman #
16:59
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
Ответить Цитировать

Новости по теме Капремонт домов

Фото новости
В старых калининградских домах начали менять лифты (фото)
04 апреля 201712:15
  1408 0
Фото новости
На фасаде дома по ул. Димитрова восстановят старинную лепнину по сохранившимся фотографиям
31 марта 201716:15
  2232 0
Фото новости
В Гусеве прокуратура уличила ЖЭУ в нецелевом использовании средств
30 марта 201711:50
  1272 0

Главные темы дня

"При расставании заплакал только один": в московском детдоме рассказали, как живут оставленные калининградцами дети
12:32
  6474 4
"При расставании заплакал только один": в московском детдоме рассказали, как живут оставленные калининградцами дети
С 3 апреля должники за воду останутся без кредитов
Фото горячей новости
15:11
  3659
В Петербурге в жилом доме произошёл взрыв (обновлено)
Фото горячей новости
15:08
  9902 1
Железо и мышцы: спецпроект Клопс.Ru к 150-летию кёнигсбержца, основавшего бодибилдинг
Фото горячей новости
15:00
  20285 0
Полиция расклеила по Калининграду фотографии и данные участковых (фото, видео)
Фото горячей новости
12:58
  3167 2

Лента новостей

Картинка
"Время первых", "Власть тьмы" и Катя Самбука: как развлечься в Калининграде 7–9 апреля
17:23
  14 0 Афиша
Картинка
В Калининграде разыскивают 34-летнюю девушку, пропавшую 16 лет назад
17:18
  178 0
Картинка
В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному и митингам грубым вмешательством в дела России
17:12
  123 0
Картинка
8 апреля в Калининграде из-за двух мероприятий перекроют несколько улиц в центре города (схема)
17:11
  207 0

Авторские колонки

Фото автора
Сергей Ульянов
калининградец
"Не понимаю, как выжил в этом аду": что рассказывал мой отец о штурме Кёнигсберга
  432 0
Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  6409 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo