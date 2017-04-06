В Черняховске остановили несанкционированно начатый капремонт

В Черняховске остановлен несанкционированно начатый капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



К строительно-монтажным работам на доме №4 по улице Пугачёва подрядная организация ООО "АльянсСтройИнвест" приступила без согласования с заказчиком и местной администрацией проектного решения по усилению несущих конструкций здания. Это может быть небезопасно для жильцов дома. При этом строительная компания допустила грубые нарушения технологии производства работ, а также применила материалы, не согласованные с региональным Фондом капремонта.



"Ни администрация Черняховска, ни региональный оператор не выдавали подрядной организации разрешение на начало работ", — отметила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.



Руководитель ведомства напомнила, что по условиям заключаемых договоров подряда за каждое допущенное нарушение качества и технологии производства работ предусмотрены штрафные санкции в размере от 50 тысяч рублей, а также начисление неустойки за каждый день просроченных обязательств.



"Подрядчику направлено предписание о прекращении работ до устранения всех выявленных замечаний", — сообщила Оксана Астахова.