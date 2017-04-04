Директор МУП "Альта": калининградские кладбища затапливают бобры

Калининградские кладбища периодически подтапливает из-за активной деятельности бобров. Такое заявление руководитель МУП "Альта" Олег Быков сделал во время рабочего выезда во вторник, 4 апреля.
По его словам, в этом году слишком резко начался паводок и затопленными оказались территории сразу нескольких кладбищ, подведомственных МУП "Альта". Однако в проблеме подтопления могил виновны не только в погодные условия, но и местная фауна.
"Буквально за неделю мы справились: откачивали воду, чистили дренажную систему… Ситуация в чём: вся дренажная система уходит в поля, и у нас там большая проблема с бобрами. Они на каналах строят плотины, из-за чего сразу повышается уровень воды в нашей дренажной системе. Нам приходится туда с техникой пробираться (это не везде получается, особенно когда паводок) и эти плотины срывать", — пояснил Быков.
Он уверяет, что предприятие, как может, борется с напастью, но пока безуспешно.
Мы уже и с охотниками заключали договоры. Но там очень большие семейства бобров — одного-двух подстрелят, а остальные всё равно лепят, — посетовал руководитель предприятия. — Бобры (и губернатор об этом говорил) — это беда. Тем более что с ними очень трудно бороться, потому что достаточно вёрткие животные".
По словам Быкова, каналы, принадлежащие предприятию, чистятся регулярно, однако бобры селятся на бесхозных землях.
"Наши каналы в нормативном состоянии, но то, что дальше… Каналы идут по многим полям — и по тем, которые неухоженные (может быть, реально кому-то принадлежат, но там ничего не делается). Вот на тех полях они из подручного материала и строят свои плотины", — заверил Быков.
Мужчина считает, что бороться с потопами на кладбищах невозможно без решения проблемы с множащимися грызунами. Некоторые последствия ежегодных бедствий ложатся не только на плечи людей, могилы родственников которых оказались под водой.
"Мы стараемся идти людям навстречу и подсыпать могилки песком", — заключил Быков.
В первой половине марта 2017 года городское кладбище на проспекте Мира оказалось частично затоплено
. Тогда представители МУП "Альта" не смогли назвать точных причин подтопления территории.
При этом не все специалисты согласились с мнением
, что бесконтрольный отстрел животных поможет справиться с проблемой. Они высказались за то, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения животных, и тогда популяция этих грызунов сократится естественным путём.
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