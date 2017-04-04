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Директор МУП "Альта": калининградские кладбища затапливают бобры

Автор: Екатерина Медведева
16:43
  37 0
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские кладбища периодически подтапливает из-за активной деятельности бобров. Такое заявление руководитель МУП "Альта" Олег Быков сделал во время рабочего выезда во вторник, 4 апреля.  

По его словам, в этом году слишком резко начался паводок и затопленными оказались территории сразу нескольких кладбищ, подведомственных МУП "Альта". Однако в проблеме подтопления могил виновны не только в погодные условия, но и местная фауна.  

"Буквально за неделю мы справились: откачивали воду, чистили дренажную систему… Ситуация в чём: вся дренажная система уходит в поля, и у нас там большая проблема с бобрами. Они на каналах строят плотины, из-за чего сразу повышается уровень воды в нашей дренажной системе. Нам приходится туда с техникой пробираться (это не везде получается, особенно когда паводок) и эти плотины срывать", — пояснил Быков.

Он уверяет, что предприятие, как может, борется с напастью, но пока безуспешно.

Мы уже и с охотниками заключали договоры. Но там очень большие семейства бобров — одного-двух подстрелят, а остальные всё равно лепят, — посетовал руководитель предприятия. — Бобры (и губернатор об этом говорил) — это беда. Тем более что с ними очень трудно бороться, потому что достаточно вёрткие животные". 

По словам Быкова, каналы, принадлежащие предприятию, чистятся регулярно, однако бобры селятся на бесхозных землях.

"Наши каналы в нормативном состоянии, но то, что дальше… Каналы идут по многим полям — и по тем, которые неухоженные (может быть, реально кому-то принадлежат, но там ничего не делается). Вот на тех полях они из подручного материала и строят свои плотины", — заверил Быков.

Мужчина считает, что бороться с потопами на кладбищах невозможно без решения проблемы с множащимися грызунами. Некоторые последствия ежегодных бедствий ложатся не только на плечи людей, могилы родственников которых оказались под водой.  

"Мы стараемся идти людям навстречу и подсыпать могилки песком", — заключил Быков.

В первой половине марта 2017 года городское кладбище на проспекте Мира оказалось частично затоплено. Тогда представители МУП "Альта" не смогли назвать точных причин подтопления территории. 

Ранее врио губернатора Антон Алиханов предложил определить для бобров статус вредных животных, что разрешает их отстрел в любое время года без специального разрешения.

При этом не все специалисты согласились с мнением, что бесконтрольный отстрел животных поможет справиться с проблемой. Они высказались за то, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения животных, и тогда популяция этих грызунов сократится естественным путём.

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