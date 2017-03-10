Могилы под водой: в Калининграде затопило кладбище

Калининградское кладбище на проспекте Мира буквально ушло под воду. Об этом пишет "АиФ-Калининград".



По словам людей, которые регулярно посещают усопших родственников на этом кладбище, такая ситуация повторяется ежегодно.



"К сожалению, в ситуации, когда верхний слой почвы уже оттаял, а слой под ним ещё подморожен, подтоплений не избежать. К тому же прошли дожди, — рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков. — Эта проблема беспокоит нас не первый год. И осложняется тем, что территория кладбища исторически находится в низинке".



Сотрудники кладбища в конце февраля привлекали машину-насос "Водоканала" — тогда удалось откачать воду с поверхности в систему городской ливневой канализации.