Могилы под водой: в Калининграде затопило кладбище
Калининградское кладбище на проспекте Мира буквально ушло под воду. Об этом пишет "АиФ-Калининград".
По словам людей, которые регулярно посещают усопших родственников на этом кладбище, такая ситуация повторяется ежегодно.
"К сожалению, в ситуации, когда верхний слой почвы уже оттаял, а слой под ним ещё подморожен, подтоплений не избежать. К тому же прошли дожди, — рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков. — Эта проблема беспокоит нас не первый год. И осложняется тем, что территория кладбища исторически находится в низинке".
Сотрудники кладбища в конце февраля привлекали машину-насос "Водоканала" — тогда удалось откачать воду с поверхности в систему городской ливневой канализации.
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