Алиханов назвал бобров вредными животными и призвал проводить их отстрелы в течение всего года

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал признать бобров вредными животными и разрешить их круглогодичный отстрел на территории региона. Об этом он сообщил в среду, 11 января, после рабочего совещания по вопросу выработки предложений по координации, организации и проведению мелиоративных предприятий.



"Есть мнения, что бобры для Калининградской области вредные. До 50-х годов их не существовало здесь, потому что их жизнь негативно влияла на состояние земель. Есть предложение круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выйти с инициативой о признании их вредными животными, чтобы истреблять без лицензии", — сказал Алиханов.