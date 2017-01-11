Алиханов назвал бобров вредными животными и призвал проводить их отстрелы в течение всего года
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал признать бобров вредными животными и разрешить их круглогодичный отстрел на территории региона. Об этом он сообщил в среду, 11 января, после рабочего совещания по вопросу выработки предложений по координации, организации и проведению мелиоративных предприятий.
"Есть мнения, что бобры для Калининградской области вредные. До 50-х годов их не существовало здесь, потому что их жизнь негативно влияла на состояние земель. Есть предложение круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выйти с инициативой о признании их вредными животными, чтобы истреблять без лицензии", — сказал Алиханов.
В марте прошлого года глава Министерства экологии и природных ресурсов Калининградской области Юрий Шитиков говорил
, что компания, которая планировала построить в регионе деревоперерабатывающий завод, отказалась от своих планов. Инвестора смутило большое количество бобров в лесах области. Шитиков говорил, что проблему бобров в регионе будут решать радикальными методами.
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