"Вредный зверь": надо ли истреблять бобров в Калининградской области

В среду, 11 января, врио губернатора Антон Алиханов высказал мнение о бобрах, предложив считать их "вредными животными" и позволить отстреливать без лицензии. Произошло это после совещания по вопросам мелиорации.

Клопс.Ru решил разобраться, стоит ли объявлять охоту на грызунов.

Откуда они взялись

По словам калининградского эколога Феликса Алексеева, бобров завезли в Калининградскую область из Центральной России в 60-е годы. Тогда этих животных в целях сохранения популяции расселяли по всему Советскому Союзу.

Звучали также заявления специалистов о том, что бобры мигрируют в Калининградскую область из Литвы и Польши.

"По весне вместе бобры перемещаются к нам из Литвы и Польши. Животных по большой воде к нам несёт течением. Много грызунов приплывает по Неману с потеплением", — пояснил Клопс.Ru начальник оперативного отдела регионального управления охотничьего и лесного хозяйства Игорь Клевцов.

Мохнатые вредители

Для некоторых районов нашего региона, уверяют экологи, последствия этих переселений стали просто катастрофическими. Под ударом оказались Краснознаменский, Славский, Полесский, Неманский районы и — местами — Нестеровский район. Жители жалуются на затопление сельхозугодий из-за бобровых запруд.

"Говорить о том, что бобры не мешают жить населению региона, могут только люди некомпетентные. Из-за животных затапливает сельхозугодья, тонет лес... У нас и так леса наполовину в воде, а если численность бобров будет расти, то скоро и за грибами сходить будет некуда. Страдают дороги, дамбы, железнодорожные пути: бобры делают подкопы и запруды. В прошлом году в Неманском районе из-за бобров едва не провалилась дорога общего пользования Советск — Гусев. Животные завалили мелиоративную трубу, затопили всю низину — пошёл подмыв трассы. Асфальт просел!" — рассказал Игорь Клевцов.

В 2015 году на Куршской косе пришлось восстанавливать более гектара леса, который был годом ранее затоплен в результате бурной деятельности бобров.

В 2014 году грызуны оставили без света более полусотни жителей области. Животные подточили ствол дерева, которое рухнуло на линию электропередачи.

Весной 2016 года глава областного министерства природных ресурсов Юрий Шитиков сообщил , что из-за обилия в регионе бобров инвестор, планирующий построить здесь деревоперерабатывающий завод, отказался от этой идеи.

Однажды бобр поселился в районе ручья, протекающего через зоопарк, а по ночам грыз зелёные насаждения. Когда зверёк организовал на ручье запруду, руководство задумалось о том, как решить вопрос с проблемным соседом: зоопарку грозило подтопление. К счастью, бобр съехал по доброй воле.

Бобры могут быть и довольно агрессивны, но это уже из ряда вон выходящее событие. В 2009 году на площади Победы бобр покусал калининградку , а весной 2016 года в Латвии ни с того ни с сего напал на прохожего

Жестоки бывают и люди. Пару лет назад двое сельчан устроили охоту на бобров , устроившихся на зимовку возле озера в посёлке Майское. Они даже выехали на лёд, чтобы сломать бобровую хатку и отловить семейство грызунов.

А польза есть?

Живописные бобровые хатки и сами животные вызывают интерес у туристов. На бобра, поселившегося на побережье в Зеленоградске и периодически купающегося в море, съезжались посмотреть со всей области.

"Где-то бобры сделали территорию привлекательной для туристов и способствовали развитию биологического разнообразия. Они затопили низины — и там появились озёра. Там появились водоплавающие птицы и рыба. Виштынецкий лес в этом плане наиболее показателен: местами там бобры действительно оживили ландшафт, но и затопили дороги", — отмечает доцент Института живых систем БФУ им. Канта Геннадий Гришанов.

"Последние десять лет на территории региона не было ни одного серьёзного пожара, потому что создание благоприятного гидрологического режима не даёт создаться опасной ситуации. Помню, что даже в 2003 или 2004 году только благодаря бобрам в Междуреченском лесничестве удалось найти воду для тушения пожара: набирали воду из их запруды", — добавил Иванов.

Планомерное истребление

Целенаправленное истребление бобров в Калининградской области практикуют уже давно. Региональные власти ежегодно выделяют на это деньги.

Практикуется и другой метод: люди громят хатки и рушат бобровые плотины. Зверьки либо уходят в другое место, либо заново отстраивают разрушенное гнездо. Семье бобров хватит одной ночи, чтобы с нуля восстановить свою хатку.

В 2012 году чиновники пообещали калининградцам вознаграждение за каждого убитого бобра в размере 500 рублей. Для этого охотник должен был предоставить разрешение на добычу этого животного и две его передние лапы.

За субсидией обратились 32 калининградца. Им удалось истребить более 400 животных.

"Охота на бобра — дело затратное и бесполезное. Азарта никакого и прибыли никакой: шкурка не ценится, мяса мало, знаменитая "бобровая струя" (парные железы внутренней секреции, применяющиеся в лекарственных целях, — Ред.) тоже последнее время непопулярна... Организовать охоту на бобров сейчас проблематично", — поясняет Геннадий Гришанов.

В 2014 году популяция бобров в области насчитывала порядка шести тысяч особей, тогда как, по словам руководителя местного лесного агентства Михаила Иванова, оптимальное число бобров не должно превышать двух-трёх тысяч особей. Для того чтобы не допустить ещё большего размножения, усилиями ведомства тогда было отловлено более тысячи животных.

Спустя год при помощи капканов отловили почти полторы тысячи животных.

"Популяция бобров, несомненно, росла бы, если бы мы её не регулировали. Есть у бобров и естественный враг — волк. Но их в регионе было мало. Сейчас, с развитием скотоводства, к нам потянулись хищники из Литвы и Польши", — говорит Игорь Клевцов.

По данным государственного мониторинга, численность бобра на территории области на 1 апреля 2016 года составляла 5,6 тысячи особей. Для сравнения: в 2000 году их было 2,5 тысячи, а в 2005 году — четыре. Самая большая численность бобров в регионе была отмечена в 2012—2013 годах — 7,6 тысячи особей.

Как сообщили Клопс.Ru в региональном министерстве природных ресурсов, параллельно увеличиваются и объёмы так называемого изъятия животных. В 2011 году, к примеру, отловили 1 570 особей, а 2016-м — 1 150.

"Мы стараемся снижать численность бобров весной, когда взрослые животные выгоняют молодняк из хат. Те начинают искать себе пристанище и занимают все доступные места. Ловим животных также, если жалуются местные жители", — рассказал Клопс.Ru руководитель отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаил Иванов.

На бобра охотятся любители — за сезон (с 1 октября по конец февраля) грызунов становится меньше ещё примерно на пару тысяч.

Надо ли убивать?

По мнению доцента Геннадия Гришанова, в таком активном росте популяции бобров виноваты те, кто создал для этих грызунов благоприятные условия.

"Много лет мы создавали для бобров идеальные условия: каналы не окашивались и не чистились, перекачивающие станции не работали, уровень воды поднимался... Каналы не окашивали, и там выросла ива, осина, ольха — это шикарная кормовая база для зверя. Вот бобры и расселились, подошли вплотную к населённым пунктам. Спасибо нашим мелиораторам: именно они создали эту ситуацию, а потом они же начали возмущаться", — говорит учёный.

Эколог считает, что пускать ситуацию на самотёк не стоит.

"Бобров, действительно, очень много. Нужно ли сокращать их численность? Наверное, да. Но только там, где они реально вредят хозяйственным сооружениям, дорогам, коммуникациям", — рассуждает Гришанов.

По мнению Гришанова, если просто отстреливать зверя, но сохранять благоприятные для него условия, он ответит ещё более бурным размножением: "Мы уже это видим: "молотим" этих бобров постоянно, а их всё больше и больше", — заключил учёный.

В соцсетях активно обсуждают судьбу грызунов и постят многочисленные фотожабы

С экологом полностью согласен и Михаил Иванов, который считает, что "изъятием" зверя из природной среды проблему не решить: "На минувшем совещании в правительстве прозвучало, что 85% гидротехнических сооружений в регионе не имеют собственника. Тратить деньги, искать технику и людей на расчистку каналов никому не хочется".

По словам Иванова, такая же ситуация и с лесами, где забиты водотоки и сделанные ещё немцами каналы. Нерадивые фермеры тоже списывают свои проблемы на грызунов.

"Если выполнять необходимые работы, то проблема с бобрами вообще стоять не будет. Практика показывает, что те мелиоративные сооружения, которые прочищены, бобрами не используются — они там не селятся. Бороться надо не с бобрами, а с хозяйствующими субъектами", — уверен специалист.

По его словам, численность бобров в Калининградской области не катастрофична.

"Природа не терпит пустоты. Если ещё 15 лет назад в семье бобра два бобрёнка — это было хорошо, то сейчас уже 4-6 — это норма. Создав благоприятные условия — кормовые, биологические, а ещё и изымая животных, мы сами подталкиваем рост популяции. Если бы старый бобр оставался жить на этой территории, то новые там бы не поселились", — пояснил Иванов.

Он уверен, что если позволить бесконтрольно отстреливать бобров, то это приведёт к тому, что под угрозой окажутся все виды диких животных, которые интересны охотникам.

"Уже стало обыденностью: берёшь под любым предлогом разрешение и идёшь, куда тебе хочется. У нас ходят зимой с разрешением на охоту на енотовидную собаку, а она в это время года спит", — уверен Иванов.