На фасаде дома по ул. Димитрова восстановят старинную лепнину по сохранившимся фотографиям
Фото Оксаны Астаховой из соцсети Facebook
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В Калининграде приступают к капитальному ремонту дома — памятника архитектуры по ул. Димитрова, 51. Об этом сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова на своей странице в Facebook.
"В ходе производства работ на фасаде дома были обнаружены трещины, свидетельствующие о частичной просадке фундамента. На совещании совместно с МКУ "Капитальный ремонт многоквартирных домов" и стройконтролем приняли решение начать разработку узлов усиления трещин, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания", — написала Астахова.
По словам главы Фонда капремонта, лепнину и декоративные элементы на здании будут восстанавливать в соответствии с историческими справками и сохранившимися фотоматериалами по дому.
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