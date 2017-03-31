На фасаде дома по ул. Димитрова восстановят старинную лепнину по сохранившимся фотографиям

В Калининграде приступают к капитальному ремонту дома — памятника архитектуры по ул. Димитрова, 51. Об этом сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова на своей странице в Facebook.



"В ходе производства работ на фасаде дома были обнаружены трещины, свидетельствующие о частичной просадке фундамента. На совещании совместно с МКУ "Капитальный ремонт многоквартирных домов" и стройконтролем приняли решение начать разработку узлов усиления трещин, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания", — написала Астахова.



По словам главы Фонда капремонта, лепнину и декоративные элементы на здании будут восстанавливать в соответствии с историческими справками и сохранившимися фотоматериалами по дому.



Ранее в Фонде капремонта рассказали Ранее в Фонде капремонта рассказали о проблемах, с которыми столкнулись при работе с домами на Ленинском проспекте . Так, некоторые жильцы до последнего отказывались от демонтажа незаконных конструкций на балконах, а некоторые даже требовали по 70 тыс. рублей компенсации.