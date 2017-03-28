Ярошук о жильцах "падающего дома" на Моспроспекте: Хотят жить в центре, но не получается в этой жизни так

Главная проблема с расселением жильцов из аварийного дома на Московском проспекте — нежелание людей переезжать из центра города. Об этом глава Калининграда Александр Ярошук сказал после оперативного совещания в администрации Калининграда во вторник, 28 марта, отвечая на вопросы журналистов.



Жизнь человека важнее этого момента. У нас другого варианта нет. Здесь речь идёт о безопасности проживания в этом доме, а не о том, где жить теперь. Понятно, что всем хочется в центре жить, но не получается в этой жизни так", — заявил Ярошук.