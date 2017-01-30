Регион выделит 48 квартир для жителей "падающего" дома на Московском проспекте Калининграда

Правительство области предоставит администрации Калининграда 48 квартир для расселения жителей "падающего" дома на Московском проспекте. Об этом заявил врио регионального губернатора Антон Алиханов после встречи с собственниками квартир в аварийном доме в понедельник, 30 января.



"С точки зрения юридической это проблема города, но мы понимаем, что проблема неординарная, острая и довольно сильно затянувшаяся. Чтобы помочь, передаём квартиры городу", — рассказал Алиханов.



Он также отметил, что вопрос о восстановлении "падающего" дома никто уже не рассматривает. По словам Антона Алиханова, от нескольких компаний поступали предложения по реконструкции здания, однако гарантия на такие работы не превышает пяти лет.



"И, если вдруг что-то случится, ни мы, ни город не готовы брать на себя такие риски, чтобы через семь лет этот дом сложился пополам", — сообщил Алиханов.



Из 69 квартир 17 выделены из муниципального жилищного фонда, 52 — из фонда Калининградской области. Это жильё находится в разных жилых кварталах Калининграда. Часть квартир, расположенных в районе Сельмы и на юго-востоке города (на улице Левитана), областное правительство Из 69 квартир 17 выделены из муниципального жилищного фонда, 52 — из фонда Калининградской области. Это жильё находится в разных жилых кварталах Калининграда. Часть квартир, расположенных в районе Сельмы и на юго-востоке города (на улице Левитана), областное правительство строило для учителей, врачей и военных, уволенных в запас.



О том, что "падающий" дом на Московском проспекте будет снесён, стало О том, что "падающий" дом на Московском проспекте будет снесён, стало известно ещё в октябре 2016 года. При этом расселить его жильцов планируется до 30 июня 2019-го.