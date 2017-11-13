Перевозчики: через месяц в Калининграде 40% автобусов не выйдут на линию из-за проблем с ОСАГО

К концу 2017 года 40% калининградских автобусов не смогут выходить на линию из-за отсутствия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом Клопс.Ru сообщили в региональной ассоциации перевозчиков.

В Калининградской области страховые компании отказывают в обязательном страховании автобусам, маршруткам и такси. Областным перевозчикам ещё удаётся получить полисы из-за новых автобусов и невысокого количества ДТП, а городским отказывают повально.

"Ни одна страховая компания с нами работать не хочет, даже с условием приобретения дополнительных услуг (страхование жизни и т.д.)", — рассказал Клопс.Ru представитель одной из городских компаний.

В региональной Ассоциации перевозчиков отмечают, что с подобными проблемами сталкиваются автобусные компании и в других регионах страны. В Калининграде ситуация обостряется из-за полной блокады транспортников со стороны страховщиков.

"Проблема серьёзная. 40% автобусов либо встанут через месяц в гаражах, либо выйдут на линию без полисов и получат штраф от ГИБДД", — комментирует ситуацию глава региональной ассоциации Владимир Гренц.

По его словам, никто не в состоянии отменить полисы в Калининградской области, так как это федеральный закон. Возможно формирование некоего страхового фонда среди самих компаний, как было до принятия закона об ОСАГО. Тогда выплаты шли оттуда, если доказывалась вина водителя. Что касается страховой премии (взноса в страховую компанию), то на её увеличение транспортные компании пойти готовы, но впоследствии её включат в тариф.

"В Германии страховка на автобус стоит 800 евро. Если ездить без аварий, через пять лет сумма составит 100 евро. У нас не столь значимая система бонус-малус, но мы как перевозчики ничего решать не можем, пусть принимают решение в Госдуме", — отметил Гренц.

Перевозчики уже обратились в областное правительство. Там компаниям посоветовали судиться со страховщиками, так как отказ продавать полисы является административным правонарушением, за которое страховщиков штрафуют на крупные суммы.

Кроме того, транспортные компании написали письма в Центральный банк и прокуратуру. Ответов они пока не получили.