Страховые компании начали под разными предлогами отказывать калининградцам в оформлении ОСАГО

Жители Калининградской области в последнее время всё чаще сталкиваются с проблемами при покупке полиса ОСАГО. Начинающие водители и владельцы старых машин получают отказы в нескольких страховых компаниях.

Калининградец Юрий Анисимов не может застраховать свой старенький Matiz уже две недели. По его словам, страховщики объясняют, что в регистрации отказывает компьютер.

"Обращался в шесть компаний, страховать мою машину 2003 года с маленьким объёмом двигателя никто не берётся. Через интернет тоже не получается, там регистрируют авто начиная с 2005 года выпуска, как будто до этого времени не производили машин", — посетовал Анисимов.

Другой калининградский водитель за последние три дня обежал несколько крупных компаний и везде получал отказы по разным причинам.

"В "Зетта страховании" сказали: мало лошадиных сил, в "Росгосстрахе" — что нет страховок для старых машин. В ВСК ответили, мол, было бы не 69, а 70 лошадиных сил, тогда бы застраховали. В итоге не езжу на своей машине уже несколько дней", — рассказал Андрей.

Ещё один водитель, Игорь, уже две недели вынужден передвигаться на общественном транспорте из-за отказов со стороны страховщиков. В компаниях требуют привезти на осмотр машину, но сделать это не получается из-за отсутствия полиса. Автомобилист создал петицию в адрес руководителей области и страны и просит в кратчайшие сроки разобраться с проблемой.

В калининградском офисе "Росгосстраха" корреспонденту Клопс.Ru сообщили, что отказы есть и связаны с тем, что после введения данных не поступают ответы от сервера РСА. Там отметили, что решение принимается в каждом конкретном случае, и порекомендовали обращаться в офисы компании.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) Клопс.Ru сообщили, что компании не вправе отказывать в заключении договоров при наличии всех необходимых документов.

"Требование привезти машину на осмотр законно. Если автовладелец считает, что ему неправомерно отказали, он может обратиться к нам", — отметили в РСА.

Необоснованный отказ в заключение договора ОСАГО влечёт административный штраф, говорит юрист регионального Общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко. По его словам, должностным лицам придётся заплатить от 20 до 55 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч. Обратиться с жалобой можно в отделение Центрального банка на ул. Шиллера в Калининграде.