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Страховые компании начали под разными предлогами отказывать калининградцам в оформлении ОСАГО

Автор: Константин Сериков
18:26
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Жители Калининградской области в последнее время всё чаще сталкиваются с проблемами при покупке полиса ОСАГО. Начинающие водители и владельцы старых машин получают отказы в нескольких страховых компаниях. 
 
Калининградец Юрий Анисимов не может застраховать свой старенький Matiz уже две недели. По его словам, страховщики объясняют, что в регистрации отказывает компьютер. 
 
"Обращался в шесть компаний, страховать мою машину 2003 года с маленьким объёмом двигателя никто не берётся. Через интернет тоже не получается, там регистрируют авто начиная с 2005 года выпуска, как будто до этого времени не производили машин", — посетовал Анисимов. 
 
Другой калининградский водитель за последние три дня обежал несколько крупных компаний и везде получал отказы по разным причинам. 
 
"В "Зетта страховании" сказали: мало лошадиных сил, в "Росгосстрахе" — что нет страховок для старых машин. В ВСК ответили, мол, было бы не 69, а 70 лошадиных сил, тогда бы застраховали. В итоге не езжу на своей машине уже несколько дней", — рассказал Андрей. 
 
 
Ещё один водитель, Игорь, уже две недели вынужден передвигаться на общественном транспорте из-за отказов со стороны страховщиков. В компаниях требуют привезти на осмотр машину, но сделать это не получается из-за отсутствия полиса. Автомобилист создал петицию в адрес руководителей области и страны и просит в кратчайшие сроки разобраться с проблемой. 
 
В калининградском офисе "Росгосстраха" корреспонденту Клопс.Ru сообщили, что отказы есть и связаны с тем, что после введения данных не поступают ответы от сервера РСА. Там отметили, что решение принимается в каждом конкретном случае, и порекомендовали обращаться в офисы компании.
 
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) Клопс.Ru сообщили, что компании не вправе отказывать в заключении договоров при наличии всех необходимых документов. 
 
"Требование привезти машину на осмотр законно. Если автовладелец считает, что ему неправомерно отказали, он может обратиться к нам", — отметили в РСА.
 
Необоснованный отказ в заключение договора ОСАГО влечёт административный штраф, говорит юрист регионального Общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко. По его словам, должностным лицам придётся заплатить от 20 до 55 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч. Обратиться с жалобой можно в отделение Центрального банка на ул. Шиллера в Калининграде. 
 
"Страховщик имеет право отказать только в одном случае: если у него исчерпан лимит полисов, выданных в РСА. При этом должен быть письменный отказ. В последнее время страховщики также неохотно продают полисы владельцам мотоциклов и пассажирских автобусов, считая такие страховки невыгодными", — отмечает Губенко. 
Петр Губенко, юрист общества защиты прав автомобилистов Калининградской области
 
В РСА рекомендуют пользоваться электронными сервисами. Не так давно были запущены обязательные продажи "автогражданки" через интернет. С начала года по России заключено 3,4 млн таких договоров, в Калининградской области — более шести тысяч. 
 
Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА, где нет ограничений. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно там же или на официальном сайте Банка России.  
 
"Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для неё потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трёх лет)", — уточнили в РСА.
 
Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет — логин и пароль. Они передаются по электронной почте, с помощью СМС либо при личном обращении в офис страховой компании. Затем необходимо заполнить заявление в электронной форме. Заключив договор ОСАГО, нужно распечатать полис и возить с собой.
 
Если не удастся оформить страховку таким образом или система начнёт зависать, Пётр Губенко советует обратиться в офис страховщиков. Если там откажутся оформлять полис, надо вызвать полицию, чтобы зафиксировать административное правонарушение. 
 
Популярность электронных полисов в нашем регионе растёт. За семь месяцев 2017 года в области продали в 15 раз больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь 2016 год. Калининград вошёл в тройку регионов, где меньше всего мошенничеств с ОСАГО.
 
 
 

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