Калининградская область вошла в тройку регионов, где меньше всего мошенничеств с ОСАГО

Калининградская область вошла в тройку регионов страны, где меньше всего мошенничеств с ОСАГО. Как передаёт ТАСС
, об этом в четверг, 8 июня, рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
Кроме Калининградской области, лучше всего ситуация с ОСАГО обстоит в Сахалинской области и в Якутии. Больше всего случаев мошенничества отмечено в Волгоградской области.
"Согласно данным за I квартал 2017 года, три субъекта РФ возглавили рейтинг "токсичных" регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место – Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно", – рассказал Юргенс.
Основными видами мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы, а также изготовление и распространение поддельных полисов. Реже всего встречается мошенничество со стороны держателей полисов ОСАГО.
В августе 2016 года в Российском союзе автостраховщиков рассказывали
о грядущем всплеске мошенничества на рынке ОСАГО. Его связывали с продажей электронных полисов страхования.
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