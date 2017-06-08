Калининградская область вошла в тройку регионов, где меньше всего мошенничеств с ОСАГО

Калининградская область вошла в тройку регионов страны, где меньше всего мошенничеств с ОСАГО. Как передаёт ТАСС , об этом в четверг, 8 июня, рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Кроме Калининградской области, лучше всего ситуация с ОСАГО обстоит в Сахалинской области и в Якутии. Больше всего случаев мошенничества отмечено в Волгоградской области.

"Согласно данным за I квартал 2017 года, три субъекта РФ возглавили рейтинг "токсичных" регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место – Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно", – рассказал Юргенс.

Основными видами мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы, а также изготовление и распространение поддельных полисов. Реже всего встречается мошенничество со стороны держателей полисов ОСАГО.