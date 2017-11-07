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Калининградцам отказывают в ремонте машин по ОСАГО

Автор: Константин Сериков
18:37
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Пострадавшие в ДТП калининградцы не могут получить причитающиеся по ОСАГО выплаты со страховых компаний. Людям отказывают из-за отсутствия справки о ДТП, которую до ноября выдавали в Госавтоинспекции, сообщили Клопс.Ru сразу несколько автомобилистов.
 
"После наступления страхового случая собрал необходимые документы и направил их страховщикам, но через десять дней мне приходит отказ", — рассказал Клопс.Ru водитель внедорожника Алексей.
 
Другой водитель легковушки Антон сообщил, что ему отказали в выплате прямо в офисе страховой компании Росгосстрах.
 
"В конце октября в мою машину въехала девушка. Вызвали ГИБДД, оформили ДТП, вину она свою признала, у обоих ответственность была застрахована в Росгосстрахе. Но после осмотра сразу же выдали письмо, в котором говорится, что они не могут отправить машину на ремонт, так как отсутствует справка о ДТП", — рассказал Антон.
 
Подобные отказы со стороны страховых компаний неправомерны, считает юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Петр Губенко.
 
"Страховые компании имеют право отказывать в выплате только в том случае, если невозможно достоверно установить наличие страхового случая или размер причинённого ущерба. Но в этом случае все эти данные есть", — отмечает Губенко.
 
Сотрудники ГИБДД вносят данные о происшествии в протокол, постановление и определение по делу об административном правонарушении. Тем водителям, кому отказывают, юрист рекомендует с жалобой обращаться в центральный банк или сразу идти в суд.
 
Что касается действий сотрудников ГИБДД, то они действуют в соответствии с приказом начальства из главка МВД. Ведомство не включило выдачу справок о ДТП в новый административный регламент.
 
Такие случаи известны. С 22 октября действует новый регламент. МВД не внесло в регламент положение о составление справок о ДТП. Такие справки предусмотрены законом об ОСАГО. В нём указаны все необходимые данные об участниках аварии. 
 
"Сейчас ГИБДД самоустранились от составления этого документа. Вместо этого они все данные об обстоятельствах ДТП вносят в непредусмотренные для этого документы", — отмечает Губенко.
 
По данным юриста, в некоторых регионах России сотрудники Госавтоинспекции пока все еще выдают необходимые для получения страховых выплат справки по ДТП, чтобы не страдали рядовые автомобилисты.
 
В Банке России Клопс.Ru подтвердили, что новый административный регламент МВД, вступивший в силу с 20 октября, не предусматривает выдачу участникам аварии справки о ДТП. При этом там отмечают, что регламент не был согласован с Банком России.
 
"Для осуществления страховой выплаты страховщик должен иметь объективную информацию об аварии и причиненном ущербе. Эта информация может содержаться в протоколе и постановлении о ДТП, которые составляют сотрудники ГИБДД", — уточнили в пресс-службе Банка России.
 
Кроме того, там сообщили, что Банк России готовит изменения в правила ОСАГО, уточняющие список документов для осуществления страхового возмещения. Это же подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков.
 
"ЦБ может внести изменения в правила ОСАГО, но на это потребуется полтора-два месяца. А чтобы закрыть вопрос на самый ближайший период, регулятор может дать разъяснения, что протоколы и постановления, которые содержат всю необходимую страховщикам информацию о ДТП, могут приниматься вместо справок, которые больше не выдают сотрудники ГИБДД, и что страховщик не вправе отказать по формальному признаку — из-за отсутствия справки", — цитирует представителя РСА Михаила Порватова издание Банки.ру.
 
По его словам, страховое сообщество в целом настроено не настаивать на соблюдении формальностей и не требовать от клиентов предоставления справок, которых больше нет. Однако в некоторых случаях такое все же происходит.
 
С 20 октября в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Как изменится отношение сотрудников полиции к водителям и почему его нужно изучать автомобилистам, Клопс.Ru рассказал глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев. 
 

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