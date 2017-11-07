Калининградцам отказывают в ремонте машин по ОСАГО

Пострадавшие в ДТП калининградцы не могут получить причитающиеся по ОСАГО выплаты со страховых компаний. Людям отказывают из-за отсутствия справки о ДТП, которую до ноября выдавали в Госавтоинспекции, сообщили Клопс.Ru сразу несколько автомобилистов.

"После наступления страхового случая собрал необходимые документы и направил их страховщикам, но через десять дней мне приходит отказ", — рассказал Клопс.Ru водитель внедорожника Алексей.

Другой водитель легковушки Антон сообщил, что ему отказали в выплате прямо в офисе страховой компании Росгосстрах.

"В конце октября в мою машину въехала девушка. Вызвали ГИБДД, оформили ДТП, вину она свою признала, у обоих ответственность была застрахована в Росгосстрахе. Но после осмотра сразу же выдали письмо, в котором говорится, что они не могут отправить машину на ремонт, так как отсутствует справка о ДТП", — рассказал Антон.

Подобные отказы со стороны страховых компаний неправомерны, считает юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Петр Губенко.

"Страховые компании имеют право отказывать в выплате только в том случае, если невозможно достоверно установить наличие страхового случая или размер причинённого ущерба. Но в этом случае все эти данные есть", — отмечает Губенко.

Сотрудники ГИБДД вносят данные о происшествии в протокол, постановление и определение по делу об административном правонарушении. Тем водителям, кому отказывают, юрист рекомендует с жалобой обращаться в центральный банк или сразу идти в суд.

Что касается действий сотрудников ГИБДД, то они действуют в соответствии с приказом начальства из главка МВД. Ведомство не включило выдачу справок о ДТП в новый административный регламент.

Такие случаи известны. С 22 октября действует новый регламент. МВД не внесло в регламент положение о составление справок о ДТП. Такие справки предусмотрены законом об ОСАГО. В нём указаны все необходимые данные об участниках аварии.

"Сейчас ГИБДД самоустранились от составления этого документа. Вместо этого они все данные об обстоятельствах ДТП вносят в непредусмотренные для этого документы", — отмечает Губенко.

По данным юриста, в некоторых регионах России сотрудники Госавтоинспекции пока все еще выдают необходимые для получения страховых выплат справки по ДТП, чтобы не страдали рядовые автомобилисты.

В Банке России Клопс.Ru подтвердили, что новый административный регламент МВД, вступивший в силу с 20 октября, не предусматривает выдачу участникам аварии справки о ДТП. При этом там отмечают, что регламент не был согласован с Банком России.

"Для осуществления страховой выплаты страховщик должен иметь объективную информацию об аварии и причиненном ущербе. Эта информация может содержаться в протоколе и постановлении о ДТП, которые составляют сотрудники ГИБДД", — уточнили в пресс-службе Банка России.

Кроме того, там сообщили, что Банк России готовит изменения в правила ОСАГО, уточняющие список документов для осуществления страхового возмещения. Это же подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков.

"ЦБ может внести изменения в правила ОСАГО, но на это потребуется полтора-два месяца. А чтобы закрыть вопрос на самый ближайший период, регулятор может дать разъяснения, что протоколы и постановления, которые содержат всю необходимую страховщикам информацию о ДТП, могут приниматься вместо справок, которые больше не выдают сотрудники ГИБДД, и что страховщик не вправе отказать по формальному признаку — из-за отсутствия справки", — цитирует представителя РСА Михаила Порватова издание Банки.ру