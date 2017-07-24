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Главная Новости Транспорт

"А тётя хочет кушать!": что уже есть и что появится в новом терминале Храброво (фото)

14:43
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В субботу, 22 июля, в аэропорту Храброво почти с трёхмесячным опозданием был введён в эксплуатацию новый терминал. Корреспондент Клопс.Ru побывал в реконструированных помещениях аэровокзала на второй день после открытия и узнал о том, что не устраивает людей в настоящем и что обещает руководство аэропорта в будущем. 

Вылетать из-под купола 

Вход в новенький терминал, блистающий стёклами, оснащён автоматическими дверьми-купе. Это позволяет пассажирам спокойно попасть внутрь, не решая сложную задачу, как одновременно нести багаж и дёргать дверную ручку. Внутри гудят кондиционеры — в помещениях ощутимо прохладнее, чем на улице. Высокие потолки. Серые крашеные стены. На полу — плитка под мрамор. У окна огромные буквы хэштега "Я люблю Храброво". В зале просторно. На нескольких десятках сидений расположились встречающие. Сидячих мест хватило не всем, поэтому люди облюбовали подоконники. 
 
Клопс.Ru / Екатерина Медведева  
 
Сейчас новый терминал работает только для прилетающих пассажиров внутренних рейсов. Как утверждает руководство аэропорта, для того чтобы временно перенести сюда всю вылетную зону, почти всё готово, но должны переехать пограничники и таможенники. Тогда багаж будут выдавать в новом терминале, а для международных рейсов предусмотрен отдельный конвейер. Обещают, что здесь дополнительно появится не менее трёх впускных ворот. 
 
Буквально через месяц вход в здание аэровокзала будет производиться через это помещение, а стареньки двери правого терминала, возле которых сейчас периодически скапливаются очереди, закроют наглухо. 
 
"Полностью старый терминал, наверное, закрываться не будет. Там останется зона регистрации. Зона вылета находится под куполом", — рассказывает генеральный директор Храброво Александр Корытный. 
 
Клопс.Ru / Екатерина Медведева  
 
В новом терминале поставят дополнительные скамейки, сувенирные ларьки с лавками и офисы. 
 
"Будут представлены все операторы мобильной связи, прокат автомобилей, такси… С завтрашнего дня начинают перемещаться наши магазинчики, возвращаются арендаторы, которые временно ушли из-за реконструкции", — говорит Корытный. 

Кто и чем будет кормить 

"А тётя хочет кушать!" — по телефону описывает свои впечатления женщина в возрасте. Она сидит, придерживая ногами дорожную сумку. Дама прилетела из Питера несколько часов назад и ждёт своего друга, который спешит в Калининград из Москвы, чтобы вместе продолжить путешествие. Увидев толкотню на входе в старый терминал, решила, что туда точно не пойдёт. 
 
"Я безумно хочу есть, а тут нет ни одного кафе. Пойду поищу хотя бы что-нибудь попить", — заявила пассажирка и направилась к одиноко стоящим у стены аппаратам с кофе, газировкой и шоколадом. 
 
Клопс.Ru / Екатерина Медведева  
 
Голодные часы ожидания для пассажиров, оказавшихся в новом терминале Храброво, скоро должны закончиться. Выяснилось, что недостроенное помещение посреди первого этажа, которое журналисты за обилие дверей, ведущих в никуда, окрестили музеем современного искусства, — это и есть место под будущий общепит. 
Этот комплекс называется "Старая бельгийская мельница". Серьёзные ребята, которые в Москве имеют большой бизнес, изъявили желание открыть здесь ресторан. А на втором этаже откроются несколько кафе, в том числе российско-австрийского предприятия, с хорошей выпечкой и кофе. Мы стараемся арендаторов-концессионеров подвести под стандарты, соответствующие уровню аэропорта, который мы строим", — рассказал Корытный. 
В новом терминале полностью просторные, современные туалеты. Рядом вот-вот откроется комната "Мать и дитя", где можно перепеленать или покормить ребёнка. 

Вышел прямиком к автобусу 

Ещё одна деталь: козырька над входом в здание аэропорта не будет. 
 
"Мы просто не будем очередей создавать, чтобы никто не ждал под навесом. Вышли — и сразу к машине", — пообещал Корытный.
 
Клопс.Ru / Екатерина Медведева  
 
Кстати, на привокзальной площади меняют плитку. "В левой части процентов на сорок уже сделали. Пользуясь погодой в августе — сентябре, будем максимальными темпами стараться. Асфальтируем оставшуюся часть служебной и долгосрочной парковки для того, чтобы транспорт мог подъезжать на первую линию", — заверил Корытный.

С марта — круглосуточно

Работать только до девяти часов вечера аэропорт продолжит вплоть до формирования летнего расписания в марте 2018 года. В декабре планируют завершить работы на взлётно-посадочной полосе и установить там светосигнальное и радиолокационное оборудование. 
 
"Его нужно ещё облетать и пройти проверку Ростехнадзора, это достаточно тяжёлая процедура. Поэтому я буду реалистом, если скажу, что аэропорт на 24-часовой перейдёт с марта", — пояснил Корытный. 
 
Оставшуюся часть аэровокзала реконструируют в намеченный срок. 
Нет опасений по поводу второй очереди. Мы с вами находимся на территории в 27 тысяч квадратных метров. Общая зона, которой мы сейчас пользуемся, — 13 тысяч, с ними мы в два раза быстрее справимся с этой задачей. Большая часть подготовительных работ уже начата: коммуникации и сети все проложены", — утверждает гендиректор. 
Чуть ли не ежедневно контролировать вторую очередь и закупку оборудования будет вице-премьер Александр Рольбинов. Об этом журналистам доложил врио губернатора Антон Алиханов, который успел в качестве пассажира проверить работу нового терминала. 
 
"Уже видны отдельные вещи, которые технологически надо будет переделывать. Например, развести потоки входящих и выходящих пассажиров", — высказал Алиханов мнение о том, что некогда назвал своей "личной вендеттой"
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
15:02
Долгое время, эта конторка, "кормит" доверчивых калининградцев одними прожектами.
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