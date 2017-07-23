Тесно, душно, задерживается рейс: пассажиры жалуются на очереди в Храброво

Вечером в воскресенье, 23 июля, очереди перед входом в старый терминал аэропорта Храброво растянулись на несколько метров. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Пассажиры не могут войти в здание воздушной гавани. Те, кто уже внутри, жалуются на тесноту, духоту и неприятный запах. По словам собравшихся, очереди стоят уже больше получаса.



Кроме того, на несколько часов задерживается самолёт Onur Air из Антальи. В Храброво его ожидают к 20:00. Соответственно, обратно борт отправится не раньше 21:00.