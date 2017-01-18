Антон Алиханов: Я по-настоящему мотивирован тем, что могу сделать в Калининградской области

Это интервью врио губернатора Антон Алиханов дал корреспонденту Клопс.Ru во время поездки в Советск. Выезд был воскресным, неформальным. Алиханов сам вёл свой "Мицубиси Аутлендер", успевая и на вопросы отвечать, и на дорожную ситуацию реагировать, и шутить.

Наш вояж совпал с неформальной датой - сто дней на посту губернатора. С этого мы и начали разговор.

"Ощущение реальности": об итогах первых 100 дней и ближайших планах

- С тех пор, как вы стали главой региона, у вас представления об этой должности поменялись? С какими-то иллюзиями, может быть, расстались?

- Приходит осознание того, что реальная жизнь, управление людьми - это огромное количество компромиссов. Раньше мне казалось: принял решение, рубанул шашкой - и всё точно будет хорошо на стадии реализации. Когда же выходишь на уровень управления сложным, многогранным регионом, начинаешь понимать, что всё не так просто, что есть большое количество мнений и обстоятельств, которые невозможно не учитывать. Требуются и смекалка, и настойчивость, и новые связи в федеральном центре, и способность понять интересы других. Приходит ощущение не разочарования, а, скорее, чувство новой реальности.

- Какие самые важные свои решения, достижения за сто дней на посту можете отметить? Провалы?

- Успехи? Я не думал о первых ста днях, как о каком-то рубеже, это очень короткий срок. Точно работал честно, отдавал всю энергию. Много времени мы уделили за эти месяцы здравоохранению – калининградцам известно, это у нас проблемная тема. Но сделать так, чтобы люди почувствовали реальные улучшения, удастся самое ранее через полгода. Ещё вопрос с аэропортом сдвинули с мертвой точки, к концу весны будет что предъявить. Решили проблему со "стаканом" в Светлогорске.

А если говорить о неудачах, то не мне судить. Крупных точно не было.

- А ещё недавно муниципальные власти с вашей подачи лишились возможности выдавать разрешения на строительство...

- В Калининградской области все молчаливо соглашались, что главное полномочие муниципалитета - это выдача разрешений на строительство. Существует мнение, что дыры в муниципальном бюджете затыкаются деньгами от продажи земли. Но мы слышали и другие мнения – что дыры часто затыкаются в чьих-то личных бюджетах. И слишком много вопросов жители задавали по поводу качества новой городской "архитектуры", по поводу точечной застройки. Потому и забрали – избавить от соблазнов и попытаться развивать наши города комплексно.

- Ваша деятельность за последние месяцы - это всё же больше реакция на ситуационные вызовы. Проще говоря, мы не до конца понимаем, куда вы нас ведёте и есть ли у вас вообще какой-то "план Алиханова".

- Он будет. Я над этим работаю, без долгосрочной программы развиваться не получится. Уже сейчас могу выделить вещи, на которых намерен концентрироваться. Качество жизни, например, и там очень много подтем: и здравоохранение, и экология, и вопросы ЖКХ.

Поправки в закон о Калининградской области, о которых я уже не раз говорил, вернут нас в лидеры с точки зрения льгот и возможностей для бизнеса. Калининградской экономике нужен новый рывок, потому что кризисы заканчиваются, очень важно понимать, куда идём дальше на подъёме.

Создание инфраструктуры по работе с бизнес-проектами - открытие специального "казначейства". Это будет группа людей, которые умеют работать с федеральными деньгами, привлекать их сюда, но по-умному, а не просто в режиме "подайте на бедность". В России существует огромное количество инструментов, которые не использовались в Калининграде. Бизнесу это было не интересно. У него была определенная налоговая схема, и дальше никто не заглядывал.

Очень важно работать с молодежью, со старшими школьниками, студентами, максимально их сопровождать, чтобы они были точно профориентированы, могли к существующему бизнесу привязываться, а потом развивали свой. При этом обязательно воспитывать, прививать наши ценности.

У нас замечательные ребята из IT-сферы, которым много не надо, нужно только помочь создать инфраструктуру их подготовки. Традиционному калининградскому бизнесу тоже нужны новые специалисты. Мы готовы подумать над тем, чтобы компенсировать расходы по обучению этих ребят. Вот это главное: для стандартных наших отраслей нужно придумывать что-то прорывное.

- Вы считаете себя варягом? В интернете периодически появляются комментарии, дескать, Алиханов - отработает свой срок и уйдёт на повышение обратно в Москву. Это так?

- Да никуда я не убегу. Мы с семьёй уже несколько месяцев рассматриваем варианты строительства или приобретения здесь своего жилья, служебная квартира домом быть не может.

Я реально по-настоящему мотивирован тем, что вижу в Калининградской области. В правительстве сейчас мы работаем над программой до 2027-го года. Здесь такое количество задач и такие иногда понятные решения, ведь территория сравнительно невелика, её куда проще приводить в порядок, чем где-нибудь в Сибири. И с тем же мы уникальный регион страны, где не может быть стандартных решений. Главное – чтобы люди могли сказать через годы, что при этом губернаторе стало жить лучше, в здравоохранении стало лучше, с экономикой лучше. Я на это нацелен и понимаю: могу это сделать. Не за 100 дней, не за год, но за несколько лет сделаю.

- Вы заявили, что будете участвовать в предстоящих выборах главы Калининградской области. Уже примерно представляете, с кем и как соперничать придется?

- В публичной политике я новичок. Честно признаюсь, я вообще пока про сентябрьские выборы не сильно думаю. Не в том смысле, что я не собираюсь на них идти. Мне пока приятнее и понятнее заниматься реальными текущими делами. Материализовывать свою политику.

- Насколько вы амбициозны? Видите себя в самых смелых мечтах президентом России?

- Мне задавали такие вопросы. Президентом я себя точно не вижу, но вижу себя человеком президента. Я всегда говорю: когда ты работаешь над чем-то, не надо думать о том, что тебе за это будет - так ничего не получится. Просто работай. Паши как проклятый, а вознаграждение придёт своим чередом. Или не придёт. А заметят, оценят - пойдешь дальше. Хотя, честно говоря, вы мне задаёте вопрос - а я с ужасом думаю, что меня могут куда-то выдернуть. Я хочу сделать что-то важное здесь, в Калининграде, на это требуется время.

Фото Александра Матвеева

"Не нужно пытаться со мной дружить": о команде

- Говоря о действиях или решениях правительства области, вы всегда используете местоимение во множественном числе: "мы решили, мы считаем". Кто эти "мы"? Есть какой-то круг доверенных советников, к которым вы прослушиваетесь?

- Я вас уверяю, что не справился бы с десятой долей задач в одиночку. И очень удовлетворен тем, как все работают. Понятно, критика будет всегда, а иногда это будет очень жёсткая критика и даже кадровые решения: буду держать в бодрости и свежести всех починенных. Зато на Дмитрия Донского, 1 теперь есть ясное правило: если кто-то взял на себя обязательства, то я с них за это спрошу, как с министра спорта (Игоря Белоуса – Прим. ред.). Я дважды предлагал ему выход из ситуации, а он сказал, что справится сам. Он справился? Нет. Если бы я увидел, как он в поте лица помогает строителям, то у него был бы шанс.

- Вы сказали, что удовлетворены тем, как все ваши подчиненные работают. Всеми? Или вы имели в виду какую-то определенную команду?

- Не делите мою команду на ближний круг и дальний круг. У меня был разговор с каждым, и всем было сказано: "Не нужно пытаться со мной дружить. Я буду вас оценивать только по результатам вашей работы".

"Бренда не будет": о собственной популярности

- Сегодня советчане на улице подбежали, чтобы селфи с вами сделать - вы популярны и узнаваемы. Вам это льстит?

- Нет, не очень. Надо будет как-то в правило возвести, что я не буду селфи делать. Здесь, в регионе, иногда трудно отказать ребёнку или подростку на улице, а вот, когда меня на Гайдаровском форуме побежали ловить... Чиновник должен быть скромным. По крайней мере, в мою голову вложено именно это правило.

- Вы достаточно быстро стали публичной персоной, на слуху. Это для вас лишь неизбежная часть работы или вам приятно внимание прессы?

- Стараюсь на это внимания не обращать. И точно ничего для этого специально не делаю. Мне интереснее заниматься поликлиниками, фасадами, инвесторами и прочими практическими вещами. Бренда "Алиханов" не будет.

Фото Александра Матвеева

"Бизнес приходится тормошить" - об экономике и бизнесе

- У нас как-то по умолчанию считается, что регион имеет "высокую инвестиционную привлекательность". Однако крупные инвестиционные проекты – по пальцам рук пересчитать. Можно ли переломить ситуацию?

- Самое главное, как мне кажется, не стесняться самим себя рекламировать. И в московских кабинетах, и на международных экономических форумах. А в тех проектах, которые мы уже начали, ни в коем случае не потерпеть фиаско. С теми же французами, которые хотят построить завод в Черняховске (компания Arc International планирует вложить в строительство предприятия по производству посуды Luminarc более 6 миллиардов рублей - прим. ред.) - надо обязательно выполнить все условия и реализовать проект, в котором участвует Российский фонд прямых инвестиций.

Инвесторов уже не удивить только преференциями и льготами. Они, например, жалуются на отсутствие специалистов. И мы готовы помогать. На первых порах они, полагаю, будут своих специалистов привозить, но нам интересно, прежде всего, свой человеческий потенциал наращивать, создавать рабочие места для жителей области.

- А есть ли у региона потенциал, который используется не в полной мере?

- Мне кажется, здесь есть производственные темы, о которых мало кто за постперестроечные годы думал. Например, ОКБ "Факел" - классное предприятие. Высокотехнологичное, успешно работает как на отечественных, так и иностранных заказчиков. Есть более традиционные виды бизнеса, многие из которых, увы, ничего не просят, кроме возвращения к старому формату льгот. Мне бы хотелось больше запросов, больше инициативы, предложений более умных.

- Со времен губернаторства Георгия Бооса в лексикон калининградцев прочно вошёл термин "федеральная проходимость". Как бы Вы оценили свой "федеральный вес"?

- От того, что губернатор лично знает министра промышленности или главу Фонда развития промышленности, ничего не случится. Я не могу позвонить по закрытой линии федеральному чиновнику и просто сказать: дайте денег тому-то и тому-то. Он ответит: "У нас есть процедуры, кредитный комитет и все остальное...". Лично знаю многих министров, но, поверьте, здесь все далеко не от личного обаяния зависит. Надо вопросы тщательно готовить, а уже потом я готов выходить на любой уровень для их окончательного решения. Калининградцы могут быть точно уверены, что наш регион в сторону не задвинут.

- Как складываются ваши отношения с региональным бизнес-сообществом в целом? Есть ли какое-то давление с их стороны, неприятие?

- Вчера в торгово-промышленной палате по поводу упрощения идентификации товаров шел разговор. Они: "Давайте упростим!". Так предлагайте: где и что можно убрать, переделать и так далее... На это отвечают: "Верните нам, пожалуйста, все как было. Чтобы мы НДС не платили". Я слышу этот разговор год уже. Мы снижаем нагрузку на бизнес, упрощаем какие-то налоги, но старого больше не будет, невозможно к этому вернуться!

Бизнес-модель калининградская перестала работать в 2014 году, когда произошла девальвация и импортоориентированное производство начало умирать. Любое движение курса будет отражаться на бизнесе, поэтому его и экономику в целом надо строить диверсифицировано. Например, нужно возвращаться к разговору относительно того, чтобы Балтфлот максимально снабжался за счет внутренних возможностей Калининградской области, а не централизованно, как это сделано для всей страны.

Фото Александра Матвеева

"Это не смазка, а кислота, разъедающая механизм": о коррупции

- Не так давно за взятку был арестован замглавы Пионерского. И это не первый громкий случай в регионе. Как-то экс-сенатор Власенко говорил, что борьба с коррупцией - это замечательно, но коррупция - это еще и "смазка" нашего общества... Вы к этому как относитесь?

- Я допускаю, что были времена, когда никакой бизнес не строился без смазки. Но эти времена закончились, и для чиновников, и для бизнеса. Коррупция стала кислотой, которая разъедает смазанные детали.

Я считаю, что как раз люди, уверенные в необходимости такой смазки, и довели нашу экономику до всех этих кризисов. Кому-то не хочется работать, а хочется жить легко и получать все быстро. Как сказал один мой знакомый: "Квинтэссенция калининградской экономики - это домик в Испании". Не должно такого быть! Квинтэссенцией калининградской экономики должен быть домик в пригороде Калининграда, на нашем побережье, в Краснознаменске, наконец.

"Рубить с плеча и увольнять я точно не собираюсь": о медицине

- Вы постоянно говорите о проблемах в системе здравоохранения. Большую роль в ней играют руководители медучреждений. Сменить главврача - это такая маленькая революция. Где брать управленцев?

- Много слышал советов относительно главврачей: "Давайте этого поменяем или того». Когда начинаешь разбираться, выясняется, что зачастую все очень субъективно. Например, персонал недоволен тем, что новый главврач изменил порядки и требует эффективности, качественной работы. Здесь рубить с плеча я точно не собираюсь.

- А почему мы зазываем-зазываем, а к нам не очень спешат ехать квалифицированные специалисты из других регионов?

- Как привлекать иногородних специалистов? Первый вопрос – где им жить. Второй – есть ли инфраструктура в микрорайоне, где выделено жилье: школы, детсад... Это люди высокого интеллекта, им хочется, чтобы окружающая среда была комфортной. В Калининграде вообще очень много умных, образованных людей. И мы пока в должной мере их запросам не отвечаем.

- Есть какие-то интересные идеи, как оживить эту сферу?

- Каждую отдельную проблему в медицине мы будем решать в ручном режиме, пока я не вижу альтернативы. Например, в этом году отправим двух-трёх врачей и несколько медсестёр в Москву на обучение по пересадке почки. Пока это только идея, но мне кажется, что было бы неплохо попробовать начать практиковать пересадку донорских почек на базе калининградских медучреждений.

- Как вы получаете обратную связь, как узнаете о том, что происходит в системе здравоохранения? Только через отчеты?

- Я уже, объехав область и повстречавшись с людьми, очень слабо верю в доклады. Информация, которая приходит от СМИ или просто от людей, другая. Придется, видимо, проверять все это вручную. Любой негативный сигнал для меня полезнее, чем похвала.

- Много уже таких докладов, которые не соответствуют действительности, вы видели?

- Я сразу вспоминаю ФЦП. Нет ничего хуже, чем когда тебе докладывают, что все хорошо, потом через месяц еще лучше, и еще... И потом ты понимаешь через три года, что ничего на самом деле не делалось. А отвечать придется тебе. В Москве никто не спросит: а что же у вас делал министр строительства? Спросят меня: где ты был и что делал?

"Моя личная вендетта": о "Храброво" и авиации

- Вам не раз задавали вопрос о реконструкции аэропорта "Храброво". Однако никаких жестких действий, которыми уже несколько лет пугают региональные власти, так и не последовало, ситуация с аэропортом не меняется. Эту проблему можно решить кардинально раз и навсегда?

- Для меня теперь история со взлетной полосой и аэровокзальным комплексом - это уже личная, извините, вендетта. Минимум раз в неделю я там бываю.

Смена собственника произошла при непосредственном участии региона. Новый собственник пока меня не разочаровал ни разу - работает нормально. Я уверен, что уже в мае левая часть аэропорта будет готова полностью и мы, калининградцы, перестанем извиняться перед нашими гостями за все эти неудобства.

- А билеты на авиаперелеты когда подешевеют?

- "Аэрофлот" говорит, что все хорошо - субсидию они выбирают. Но мы-то с вами знаем, сколько билеты стоят: разговоры про тарифы не выше 9000 – это только разговоры, когда летом билет стоит 25 тысяч рублей и выше. И то, что у нас не выбраны субсидии были в прошлом году, - это тоже объективная реальность. Скоро встретимся с коллегами в том числе и из "Аэрофлота"и найдём пути решения проблемы.

- Можно ли только ресурсами "Аэрофлота" решить проблему?

- Мы бы и рады расширять количество компаний, которые сюда летают. Сейчас есть временные трудности, приходится прекращать работу аэропорта для того, чтобы заканчивать ремонт посадочной полосы. Сменился подрядчик, в 20-х числах января будем рассматривать график и обсуждать технологические окна для дополнительных авиарейсов.

По большому счету, надо приводить сюда какого-то якорного перевозчика, ту же "Победу", например, возвращать. Либо работать с иностранными авиаперевозчиками.

И есть мечта – создание регионального лоукостера, в том числе на партнёрских основаниях. Но лизинг или покупка самолетов – это огромные деньги. Даже бывшие в употреблении лайнеры стоят сотни миллионов рублей, таких средств в региональном бюджете нет.

Фото Александра Матвеева

"Не уверен, что литовцы потратят деньги": о железной дороге

- А железнодорожные перевозки? Уже много лет нам обещают, что наш поезд будет ходить в экспресс-режиме, документы проверяться чуть ли не на ходу. Это реально, на ваш взгляд?

- Позиция руководителей Калининградской железной дороги мне импонирует, там нестандартно пытаются подходить к решению задач.

Мы ведем переговоры с Литвой, с Белоруссией, и есть определенные подвижки, но анонсировать я пока не могу, потому что есть технологические ограничения по литовскому участку. Я совсем не уверен, что литовцы захотят тратить деньги на перекладку пути, чтобы обеспечить возможность движения с определенной скоростью.

По поводу увеличения количества рейсов - обратимся с такой просьбой к главе РЖД, у нас хорошие рабочие отношения. Посмотрим, что они могут сделать.

"ФК "Балтика"- это головная боль": о сложных вопросах

- Пустующий Дом Советов – больная тема, с которой сталкивались все губернаторы региона. Сколько ни было встреч, с основным собственником - компанией "Протострой" так и не удалось ни о чем конкретном договориться. Неужели у регионального правительства нет никаких рычагов воздействия?

- Покупать Дом Советов в региональную собственность мы не будем. Там помимо "Протостроя", у которого 63%, и регионального правительства, есть еще один собственник. Я встречался с главой "Протостроя" - они работают над проектом реконструкции Дома Советов. Но он может быть реализован, если третий собственник передаст свою долю. Мы ведем переговоры.

- Есть ли планы достраивать Приморское кольцо?

- Хорошо бы достроить, но средств на это в региональном бюджете точно никогда не хватит. А если просить федеральной помощи, то мне кажется, что сегодня в Калининграде и других городах области есть много более важных проблем, те же дорожные пробки.

Это красиво звучит: "достроить Приморское кольцо". Но я не в историю хочу попасть, а сделать жизнь калининградцев лучше. Надо Восточную эстакаду довести до Артиллерийской, расширить Дзержинского и Аллею смелых, может быть, с Балтийским шоссе что-нибудь сделать, дорогу на Чкаловск, положить тротуары в новых микрорайонах. Нужна Окружная, обход Черняховска. Есть чем заняться. Продолжение Приморского кольца стоит, скорее, ближе к концу списка дорожных приоритетов.

- О ФК "Балтика". Уже много лет команда не показывает результатов, интерес зрителей падает, власти пытаются переложить финансовый груз на бизнес, который тоже не жаждет давать деньги. Может быть, пора принять какое-то окончательное волевое решение?

- Честно говоря, ФК "Балтика" - это такая боль… Вот вы готовы взять на себя весь негатив, если клуба не будет?

Когда-то в "Балтику" вложили деньги. Пришли тренеры (которые еще и агентами параллельно являются), вырастили, прокатали ребят, а потом ушли в другой клуб и начали спортсменов выдергивать за собой. Здесь все гораздо сложнее, чем просто денег найти. Главное - это управленческий кризис. Я, к сожалению, не профессионал в спортивном менеджменте. Вот Александр Семенович Рольбинов, который курирует вопросы, связанные и с чемпионатом предстоящим и с "Балтикой", надеюсь, сможет скоро какие-то предложения на этот счет дать.

- Про пляжи - когда их системно начнут восстанавливать, намывать? Кое-где они исчезли вовсе.

- Пляж самостоятельно намоется благодаря бонам. В Зеленоградске, где боны сделали, пляж сразу увеличился. А вот в Светлогорске, где собирались строить променад и намывать пляж, возникли некоторые сложности. Просто так песок из моря нельзя брать, надо получить лицензию на добычу, с этим есть проблемы.

- Судя по всему, вы будете губернатором, при котором регион встретит одно из самых значимых событий за последние десятилетия - игры ЧМ 2018 года. Есть опасения, что что-то можем не успеть?

- Я не боюсь ответственно сказать: мы успеваем. Опасения есть всегда, и это хорошо, потому что позволяет собраться, мобилизоваться и работать. Подрядчик и региональные власти как раз и фокусируемся на работе, чтобы никакие опасения не оправдались, чтобы все было сделано в срок и качественно.