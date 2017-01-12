В Калининграде первый этап Восточной эстакады планируют завершить к концу года

Первый этап строительства Восточной эстакады планируется завершить к концу года. Как сообщает пресс-служба правительства области, об этом в ходе выездного рабочего совещания рассказал директор управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович.

Протяжённость строительства первого этапа эстакады - около двух километров. Кроме того, планируется реконструкция путепровода с подходами на Московском проспекте.

По словам Лейбовича, Восточная эстакада сыграет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности Калининграда на время ЧМ-2018.

"Этот объект очень важен для Калининграда, не только в свете проведения футбольного чемпионата, но и в перспективе, так как позволит перенаправить транспортные потоки, минуя центр города, - пояснил Лейбович. - Понимая важность строительства эстакады, мы все силы направляем на то, чтобы ввести объект в эксплуатацию раньше срока, к концу текущего года".

Согласно контракту с генеральным подрядчиком, ЗАО "ВАД", срок окончания работ назначен на 31 мая 2018 года.