Алиханов об увольнении Белоуса: В январе мы представим нового министра спорта

Врио губернатора области Антон Алиханов рассказал о кадровых перестановках и увольнении министра спорта Игоря Белоуса - по его словам, тот не уложился в сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых.

В ходе рабочего выезда он так прокомментировал увольнение: "Решили заехать на наш строящийся ФОК, который должен был быть уже готов. Может быть, случится чудо, хотя не знаю, что должно случиться, чтобы завтра он был введён в эксплуатацию. К сожалению, мне придётся выполнить то, что я обещал нашему министру спорта - он взял на себя эту ситуацию и сказал, что с ней справится. Дважды, в августе и в октябре или в ноябре. Мы видим, что он с ней не справился. Думаю, что кадровое решение можно будет принять даже сегодня, я в январе мы представим нового министра спорта".

"Вы знаете, несколько раз я его предупреждал, давал возможность одуматься, - пояснил Алиханов. - Человек выбрал свой путь, сказал свои слова. Теперь он будет за них отвечать. Мне кажется, всё справедливо и никакого места для обид нет".