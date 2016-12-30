Алиханов об увольнении Белоуса: В январе мы представим нового министра спорта

Врио губернатора области Антон Алиханов рассказал о кадровых перестановках и увольнении министра спорта Игоря Белоуса - по его словам, тот не уложился в сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых.
В ходе рабочего выезда он так прокомментировал увольнение: "Решили заехать на наш строящийся ФОК, который должен был быть уже готов. Может быть, случится чудо, хотя не знаю, что должно случиться, чтобы завтра он был введён в эксплуатацию. К сожалению, мне придётся выполнить то, что я обещал нашему министру спорта - он взял на себя эту ситуацию и сказал, что с ней справится. Дважды, в августе и в октябре или в ноябре. Мы видим, что он с ней не справился. Думаю, что кадровое решение можно будет принять даже сегодня, я в январе мы представим нового министра спорта".
"Вы знаете, несколько раз я его предупреждал, давал возможность одуматься, - пояснил Алиханов. - Человек выбрал свой путь, сказал свои слова. Теперь он будет за них отвечать. Мне кажется, всё справедливо и никакого места для обид нет".
Ранее Антон Алиханов обещал
отправить Игоря Белоуса "в длинный отпуск", если ФОК на Аллее Смелых не будет достроен до конца года. Такое заявление он сделал 11 ноября во время оперативного совещания в правительстве.
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