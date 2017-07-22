Новый терминал Храброво принял в день открытия три рейса одновременно

В субботу, 22 июля, в 11:00 в аэропорту Храброво открылся новый терминал. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Грицун.



"Мы приняли три рейса почти одновременно. В 11:20 прибыл самолёт "Аэрофлота" из Москвы, в 11:30 борт "Аэрофлота" и "России" из Петербурга и в 11:33 снова из Москвы рейс "Уральских авиалиний". Всех встретили в зоне прилёта, все получили багаж с двух новых каруселей”, — уточнила Грицун.



Новый терминал располагается на площади 27 000 квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние рейсы на прилёт.



В четверг новый терминал прошёл проверку контролирующих органов без замечаний. В середине июля Ростехнадзор нашёл 12 недостатков, допущенных при строительстве объекта.