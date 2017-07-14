Алиханов рассказал о замечаниях комиссии Ростехнадзора по реконструкции аэропорта Храброво

Комиссия Ростехнадзора выявила 12 недостатков, которые были допущены при строительстве нового терминала аэропорта Храброво. Об этом после оперативного совещания в региональном правительстве заявил врио губернатора Антон Алиханов.

Запуск первой очереди аэровокзального комплекса возможен только после их устранения.

"Было порядка 12 замечаний комиссии, основные были связаны с работой системы охлаждения воздуха. Я так понимаю, что коллеги всё сделали. Во вторник должна была начаться проверка всех этих монтажных работ. Хотя временная система охлаждения воздуха была, вполне хорошо было. Единственное место, где ощущалось, что что-то не так, — это наверху под куполом. Сейчас всё устранено", — подчеркнул глава региона.