Региональные власти рассказали, почему новый терминал Храброво до сих пор не заработал

Работу нового терминала аэропорта Храброво не смогли запустить из-за недостатков, которые обнаружила комиссия Ростехнадзора. Об этом во время оперативного совещания в пятницу, 14 июля, сообщила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.



"При проведении проверки Ростехнадзора были выявлены ряд нарушений, они уже исправлены. 17 июля — срок проведения повторной проверки. После этого выдаётся разрешение на ввод в эксплуатацию", — объяснила Дятлова.



Она выразила уверенность, что в ближайшее время новый терминал будет допущен к эксплуатации. При этом чиновница отметила, что при реконструкции взлётно-посадочной полосы отставаний от графика нет.