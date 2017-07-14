Региональные власти рассказали, почему новый терминал Храброво до сих пор не заработал
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Работу нового терминала аэропорта Храброво не смогли запустить из-за недостатков, которые обнаружила комиссия Ростехнадзора. Об этом во время оперативного совещания в пятницу, 14 июля, сообщила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.
"При проведении проверки Ростехнадзора были выявлены ряд нарушений, они уже исправлены. 17 июля — срок проведения повторной проверки. После этого выдаётся разрешение на ввод в эксплуатацию", — объяснила Дятлова.
Она выразила уверенность, что в ближайшее время новый терминал будет допущен к эксплуатации. При этом чиновница отметила, что при реконструкции взлётно-посадочной полосы отставаний от графика нет.
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