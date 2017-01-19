Первый этап реконструкции Храброво завершат к 9 мая 2017 года
Первый этап реконструкции Храброво планируется завершить к 9 мая текущего года. Такое заявление в эфире радиостанции "Бизнес-ФМ Калининград" сделал гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный.
После завершения первой части реконструкции, по словам Корытного, планируется начать работы в левой части терминала. При этом аэропорт продолжит функционировать. Полностью все объекты реконструкции планируется сдать в эксплуатацию к марту 2018 года, за три месяца до старта чемпионата мира по футболу.
Ранее стало известно
, что завершать работы в Храброво будет компания "Центрострой". Максимальная стоимость всех работ в аэропорту составляет 3,39 млрд рублей. В августе прошлого года Росавиация сообщала, что работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы в калининградском аэропорту отстают от графика более чем на 9 месяцев.
Реконструкция Храброво началась в 2013 году. После её полного завершения пропускная способность аэровокзала увеличится до 5 млн пассажиров в год.
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