Первый этап реконструкции Храброво завершат к 9 мая 2017 года

Первый этап реконструкции Храброво планируется завершить к 9 мая текущего года. Такое заявление в эфире радиостанции "Бизнес-ФМ Калининград" сделал гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный.



После завершения первой части реконструкции, по словам Корытного, планируется начать работы в левой части терминала. При этом аэропорт продолжит функционировать. Полностью все объекты реконструкции планируется сдать в эксплуатацию к марту 2018 года, за три месяца до старта чемпионата мира по футболу.



Ранее стало Ранее стало известно , что завершать работы в Храброво будет компания "Центрострой". Максимальная стоимость всех работ в аэропорту составляет 3,39 млрд рублей. В августе прошлого года Росавиация сообщала, что работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы в калининградском аэропорту отстают от графика более чем на 9 месяцев.



Реконструкция Храброво началась в 2013 году. После её полного завершения пропускная способность аэровокзала увеличится до 5 млн пассажиров в год.