Стало известно, какой подрядчик будет заканчивать реконструкцию аэропорта Храброво

Заканчивать реконструкцию калининградского аэропорта Храброво будет компания "Центродорстрой". Как пишет ТАСС , подрядчика назначило правительство.



Общая максимальная стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей.



"Определить открытое акционерное общество "Центродорстрой" единственным исполнителем осуществляемой Росавиацией в 2016—2018 годах закупки работ по строительству объекта "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво", — сказано в документе.

На сайте компании сообщается, что она занимается гражданским и дорожным строительством, возводит мосты и путепроводы.



Завершить работы подрядчик должен к декабрю 2017 года.



Напомним, ранее Напомним, ранее сообщалось , что нового подрядчика для реконструкции Храброво выберут до конца года. В ноябре стало известно, что договор подряда со строительной группой "Стройновация" на реконструкцию аэропорта Храброво к чемпионату мира по футболу 2018 года расторгнут. В августе Росавиация сообщила, что работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта отстают от графика больше чем на девять месяцев.



В сентябре сообщалось, что на реконструкцию Храброво дополнительно потратят ещё миллиард рублей.



Реконструкция калининградского аэропорта началась в 2013 году. Пропускную способность воздушной гавани после реконструкции планируется увеличить до 5 млн пассажиров в год.