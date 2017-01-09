В Калининграде
В Калининграде
0 °C
днем
-7 °C
ночью
09 января 2017 г. 13:52
60 965 пользователей
за 24 часа на сайте
59.88 +0.26
Курс ММВБ на 09 января 2017, 13:00
62.97 +0.2
Курс ММВБ на 09 января 2017, 13:00
14.47 -0.02
Курс ЦБ на 10 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Стало известно, какой подрядчик будет заканчивать реконструкцию аэропорта Храброво

11:31
  1256 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Заканчивать реконструкцию калининградского аэропорта Храброво будет компания "Центродорстрой". Как пишет ТАСС, подрядчика назначило правительство.

Общая максимальная стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей. 

"Определить открытое акционерное общество "Центродорстрой" единственным исполнителем осуществляемой Росавиацией в 2016—2018 годах закупки работ по строительству объекта "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво", — сказано в документе.
 
На сайте компании сообщается, что она занимается гражданским и дорожным строительством, возводит мосты и путепроводы. 

Завершить работы подрядчик должен к декабрю 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что нового подрядчика для реконструкции Храброво выберут до конца года. В ноябре стало известно, что договор подряда со строительной группой "Стройновация" на реконструкцию аэропорта Храброво к чемпионату мира по футболу 2018 года расторгнут. В августе Росавиация сообщила, что работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта отстают от графика больше чем на девять месяцев.

В сентябре сообщалось, что на реконструкцию Храброво дополнительно потратят ещё миллиард рублей.

Реконструкция калининградского аэропорта началась в 2013 году. Пропускную способность воздушной гавани после реконструкции планируется увеличить до 5 млн пассажиров в год.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Реконструкция "Храброво"»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t534

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
nokia6680
nokia6680 #
12:02
Какой-какой...очередной :-)
Ответить Цитировать
gromamau
gromamau #
12:25
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать

Новости по теме Реконструкция "Храброво"

Фото новости
Алиханов рассказал, когда достроят новый корпус аэровокзала в Храброво
28 декабря 201609:49
  2402 0
Фото новости
Региональные власти озвучили сроки окончания реконструкции аэровокзального комплекса в Храброво
23 декабря 201613:09
  1938 0
Фото новости
Росавиация: нового подрядчика для реконструкции Храброво выберут до конца года
13 декабря 201612:41
  1050 0

Главные темы дня

В Калининграде вернули рельсобус и продлили маршруты до Гурьевска и Чкаловска (новое расписание)
07:42
  3374 0
В Калининграде вернули рельсобус и продлили маршруты до Гурьевска и Чкаловска (новое расписание)
В Польше найден мёртвым сын экс-президента Леха Валенсы
Фото горячей новости
07:15
  6762 1
Пропавшего в Калининграде мальчика нашли живым
Фото горячей новости
07:00
  7019 0
На трассе Эльблонг–Бранёво польская машина врезалась в сбитого калининградцем лося
Фото горячей новости
08 января 201716:46
  9508 3
Социологи: жители западных стран боятся, что мировой войны не избежать
Фото горячей новости
08 января 201715:43
  4082 8

Лента новостей

Картинка
Главой Агентства по развитию связи Калининградской области назначен 34-летний Сергей Евстигнеев
13:38
  161 0
Картинка
Не меньше 30 км/ч: утверждена система организации движения между объектами ЧМ-2018 в Калининграде
13:17
  326 0
Картинка
В новом году в Калининграде снесут 53 самовольные постройки
13:15
  1375
Картинка
В Калининграде изъяли из оборота 15 запрещённых спиртосодержащих продуктов
12:52
  557 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  16146 10
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  5703 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo