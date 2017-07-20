Новый терминал в Храброво прошёл проверку без замечаний

Новый пассажирский терминал в Храброво прошёл проверку без замечаний. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

Проверку проводили специалисты Ростехнадзора. Она должна была выяснить, соответствуют ли строительные работы, стройматериалы и проектная документация требованиям пожарной безопасности и другим правовым актам.

Объект получил акт проверки объекта без замечаний. Ростехнадзор выдаст аэропорту заключение о соответствии первой очереди терминала требованиям технических регламентов и проектной документации.

"После получения от Ростехнадзора заключения о соответствии АО "Аэропорт "Храброво" подаст документы в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности по обслуживанию пассажиров и багажа в новом аэровокзальном комплексе. Первых пассажиров новая часть пассажирского терминала начнет принимать после официального ввода в эксплуатацию от Росавиации", – говорится в сообщении.