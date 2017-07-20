Новый терминал в Храброво прошёл проверку без замечаний
Новый пассажирский терминал в Храброво прошёл проверку без замечаний. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
Проверку проводили специалисты Ростехнадзора. Она должна была выяснить, соответствуют ли строительные работы, стройматериалы и проектная документация требованиям пожарной безопасности и другим правовым актам.
Объект получил акт проверки объекта без замечаний. Ростехнадзор выдаст аэропорту заключение о соответствии первой очереди терминала требованиям технических регламентов и проектной документации.
"После получения от Ростехнадзора заключения о соответствии АО "Аэропорт "Храброво" подаст документы в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности по обслуживанию пассажиров и багажа в новом аэровокзальном комплексе. Первых пассажиров новая часть пассажирского терминала начнет принимать после официального ввода в эксплуатацию от Росавиации", – говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Антон Алиханов заявил
, что комиссия Ростехнадзора выявила 12 недостатков, допущенных при строительстве объекта. В основном они были связаны с системой охлаждения воздуха. Из-за этого назначили
дату повторной проверки.
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