В Калининграде больше не будут покупать автобусы для участников и гостей ЧМ-2018

Для перевозки болельщиков и официальных лиц чемпионата мира по футболу будут использовать действующий в городе парк, а также автобусы частных перевозчиков. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

По словам чиновника, нового дополнительного транспорта за счёт бюджета к чемпионату мира приобретать больше не будут.

"Мы будем использовать наш парк, а также то, что есть сейчас, и ещё купят частные перевозчики, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность во время игр чемпионата мира", — отметил Рольбинов.