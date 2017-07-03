В Калининграде больше не будут покупать автобусы для участников и гостей ЧМ-2018

Для перевозки болельщиков и официальных лиц чемпионата мира по футболу будут использовать действующий в городе парк, а также автобусы частных перевозчиков. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
По словам чиновника, нового дополнительного транспорта за счёт бюджета к чемпионату мира приобретать больше не будут.
"Мы будем использовать наш парк, а также то, что есть сейчас, и ещё купят частные перевозчики, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность во время игр чемпионата мира", — отметил Рольбинов.
Отметим, во время футбольных матчей в Калининграде будут курсировать
шаттлы по четырём маршрутам. Проезд для обладателей билетов на всех видах транспорта будет бесплатным. Кроме того, для снижения нагрузки на дорожную сеть дни проведения матчей в нашем городе планируют объявить выходными. Всего Калининград примет четыре матча группового этапа. Три встречи выпадают
на рабочие дни.
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