В 2018 году в Калининграде планируется сделать выходными дни матчей ЧМ
В Калининграде в 2018 году дни проведения футбольных матчей в городе в рамках чемпионата мира по футболу планируется сделать выходными. Проект постановления размещён
на сайте регионального правительства. Выходными предлагают сделать 22, 25, а также 28 июня 2018 года.
Впервые объявить выходными
в Калининграде дни матчей ЧМ-2018 предложил директор центра исследования транспортных проблем Высшей школы экономики Константин Трофименко ещё в 2015 году. По мнению специалиста, как бы ни перекрывали дороги в дни матчей, всё равно образуются пробки, проехать будет нереально ни участникам, ни болельщикам, ни жителям.
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