В Калининграде объявили маршруты автобусов-шаттлов, которые будут работать во время ЧМ-2018
В Калининграде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу на четырёх маршрутах будут работать автобусы-шаттлы, которые доставят болельщиков до стадиона и фан-зоны. Постановление о работе транспорта в дни ЧМ опубликовано на сайте администрации города за подписью главы Калининграда Александра Ярошука.
Все шаттлы будут обозначаться латинскими буквами S. Маршрут S2 будет забирать болельщиков с Северного вокзала и перевозить до стадиона. Маршрут S3 повезёт болельщиков с Южного вокзала до стадиона. По маршруту S4 болельщиков повезут от перехватывающей парковки к стадиону. Наконец, на автобусах с маркировкой S5 можно будет добраться от перехватывающей парковки до фан-зоны.
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