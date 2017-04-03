В Калининграде объявили маршруты автобусов-шаттлов, которые будут работать во время ЧМ-2018

В Калининграде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу на четырёх маршрутах будут работать автобусы-шаттлы, которые доставят болельщиков до стадиона и фан-зоны. Постановление о работе транспорта в дни ЧМ опубликовано на сайте администрации города за подписью главы Калининграда Александра Ярошука.



Все шаттлы будут обозначаться латинскими буквами S. Маршрут S2 будет забирать болельщиков с Северного вокзала и перевозить до стадиона. Маршрут S3 повезёт болельщиков с Южного вокзала до стадиона. По маршруту S4 болельщиков повезут от перехватывающей парковки к стадиону. Наконец, на автобусах с маркировкой S5 можно будет добраться от перехватывающей парковки до фан-зоны.



Шаттлы будут работать на регулярной основе только во время проведения матчей чемпионата мира в России. Ранее стало известно, что Шаттлы будут работать на регулярной основе только во время проведения матчей чемпионата мира в России. Ранее стало известно, что Калининград на время подготовки и проведения матчей ЧМ лишится трамваев.