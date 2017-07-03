После ремонта дороги с ул. Невского уберут шумовые полосы

Проектной документацией ремонта дороги на улице Невского не предусмотрено возвращение шумовых полос. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.



При этом в Госавтоинспекции выступили за сохранение искусственных неровностей на этой магистральной улице, так как результат работы этих полос очевиден: там, где шумовые полосы в Калининграде устанавливают, снижается аварийность.



Улицу Невского сейчас ремонтируют в рамках программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". Дорожники снимают пять сантиметров асфальта и укладывают новый верхний слой.



По этой программе в городе также идёт ремонт ул. Емельянова, Московского проспекта и проспекта Калинина. Кроме того, в этом году ожидается По этой программе в городе также идёт ремонт ул. Емельянова, Московского проспекта и проспекта Калинина. Кроме того, в этом году ожидается замена асфальта на ул. Дзержинского и Окружной.