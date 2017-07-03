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Главная Новости Транспорт

После ремонта дороги с ул. Невского уберут шумовые полосы

Автор: Константин Сериков
15:05
  904 2
Архив Клопс.Ru
Проектной документацией ремонта дороги на улице Невского не предусмотрено возвращение шумовых полос. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

При этом в Госавтоинспекции выступили за сохранение искусственных неровностей на этой магистральной улице, так как результат работы этих полос очевиден: там, где шумовые полосы в Калининграде устанавливают, снижается аварийность.

Улицу Невского сейчас ремонтируют в рамках программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". Дорожники снимают пять сантиметров асфальта и укладывают новый верхний слой.

По этой программе в городе также идёт ремонт ул. Емельянова, Московского проспекта и проспекта Калинина. Кроме того, в этом году ожидается замена асфальта на ул. Дзержинского и Окружной. 

В феврале экс-глава комитета городского хозяйства горадминистрации Сергей Мельников сообщал, что в Калининграде больше не будут устанавливать шумовых полос, а спустя месяц врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова пояснила журналистам, что все шумовые полосы в городе будут демонтировать.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Живая сталь
Живая сталь #
16:14
от этой шумовой полосы на Невского, люди, живущие в домах рядом, испытывают и давно переживают каждый день настоящее Землетрясение.  Понятно безопасность....
Грузовики летят с моста и создают такой шум, что ночью просыпаешься от вибрации дома. 
На домах рядом появились трещины. Штукатурка с дома по адресу Невского 180-182 даже отлетела. Её замазывают , но  даже красят. Тёмные пятна на фасаде сильно выделяется.  Кто будет ремонтировать дом от трещин и фасад красить? Дорожники?
Могли же сделать ВИДНОЕ предупреждение для водителей-лётчиков о такой шумовой полосе .  
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
19:03
Как же так? Не будет таких замечательных полос о необходимости и эффективности которых так сладко вещали ярошуки и мельниковы в ответ на возмущение граждан?! Есть люди , до которых доходит через голову , а есть те - до которых только через задницу. Вопрос - из какой группы эти двое из ларца?
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