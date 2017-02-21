В Калининграде больше не будут устанавливать шумовые полосы
Фото Виктора Гусейнова из архива Клопс.Ru
На дорогах Калининграда больше не будут устанавливать шумовые полосы. Об этом сегодня, 21 февраля, во время оперативного совещания в администрации Калининграда сообщил председатель комитета городского хозяйства мэрии Сергей Мельников.
По словам чиновника, несмотря на пользу этих искусственных неровностей, шумовые полосы больше не будут устанавливать в Калининграде в силу исторических особенностей города.
"В Калининграде жилые дома располагаются исторически слишком близко к дорогам, по которым едут грузовые машины. Запретить им передвигаться мы не можем, а воздействие на дома в виде вибрации ощущается", — отметил Мельников.
В 2016 году глава города Александр Ярошук дал поручение
проработать возможность установки шумовых полос вдоль набережной Трибуца, чтобы автомобилисты там соблюдали скоростной режим.
Кроме того, за восстановление шумовых полос выступали в ГИБДД. Там отмечают существенное сокращение аварийности на участках с искусственными неровностями.
Впервые шумовые полосы жёлтого цвета появились
в Калининграде в 2012 году. Они были установлены у СК "Юность" на Московском проспекте.
Несмотря на интенсивность дороги, полосы до сих пор "работают". Правда, позже укладывали неровности уже белого цвета, и к их установке у специалистов уже возникали
вопросы. Через некоторое время они начали разрушаться
, и эффекта от них больше нет.
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