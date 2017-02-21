В Калининграде больше не будут устанавливать шумовые полосы

На дорогах Калининграда больше не будут устанавливать шумовые полосы. Об этом сегодня, 21 февраля, во время оперативного совещания в администрации Калининграда сообщил председатель комитета городского хозяйства мэрии Сергей Мельников.



По словам чиновника, несмотря на пользу этих искусственных неровностей, шумовые полосы больше не будут устанавливать в Калининграде в силу исторических особенностей города.



"В Калининграде жилые дома располагаются исторически слишком близко к дорогам, по которым едут грузовые машины. Запретить им передвигаться мы не можем, а воздействие на дома в виде вибрации ощущается", — отметил Мельников.



В 2016 году глава города Александр Ярошук В 2016 году глава города Александр Ярошук дал поручение проработать возможность установки шумовых полос вдоль набережной Трибуца, чтобы автомобилисты там соблюдали скоростной режим.



Кроме того, за восстановление шумовых полос выступали в ГИБДД. Там отмечают существенное сокращение аварийности на участках с искусственными неровностями.



Впервые шумовые полосы жёлтого цвета Впервые шумовые полосы жёлтого цвета появились в Калининграде в 2012 году. Они были установлены у СК "Юность" на Московском проспекте.