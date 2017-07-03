На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили

На участке улицы Пролетарской от ул. Сергеева по направлению к ул. Шевченко запретят парковать машины. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



Цель нововведения — облегчить движение после перекрёстка Пролетарской и Сергеева. В ближайшее время там установят знаки "Остановка запрещена" и табличку "Работает эвакуатор".



В конце июня на ул. Пролетарской при подъезде к перекрёстку с ул. Сергеева дорожники нанесли сплошную линию разметки. Новшество стало провоцировать аварийные ситуации и пробки, так как за пешеходным переходом паркуются автомобили, а перестроиться в свободную полосу без нарушения правил дорожного движения невозможно.