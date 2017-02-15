На улице Пролетарской изменили схему движения транспорта (фото)
Автор фото: Александр Подгорчук
На улице Пролетарской в Калининграде в начале текущей недели изменили схему движения транспорта. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
В районе перекрёстка с ул. Сергеева установлены новые дорожные знаки "Направление движения по полосам". Теперь при движении от Дома Советов к Центральному рынку ехать в прямом направлении разрешено только по левой полосе. Ранее это не запрещалось делать и с правой полосы, что приводило к конфликтным ситуациям после перекрёстка. На данном участке дороги идёт сужение проезжей части. Двум машинам было сложно разъехаться.
Теперь ехать по правой полосе можно только направо — на ул. Сергеева. Новые знаки установили как перед самим поворотом, так и за 100 метров от него для предварительного информирования водителей.
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