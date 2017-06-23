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Главная Новости Транспорт

Сам себе гаишник: новая разметка застопорила движение в центре Калининграда

Автор: Константин Сериков
16:41
  2124 0
Виктор Буздин / Клопс.Ru
Новостной портал Клопс.Ru в 2017 году продолжает проект "Сам себе гаишник", цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. За время работы проекта в адрес редакции и паблика "Сообщество автомобилистов Калининградской области" поступило 744 предложения. Все они рассматриваются в порядке очереди. Каждой проблеме присваивается номер, что позволяет следить за её решением после публикации.

Проблема №230: новая разметка застопорила движение на перекрёстке улиц Пролетарской — Сергеева

Из-за новой разметки на перекрёстке улиц Пролетарской и Сергеева стали возникать аварийные ситуации и пробки. Теперь при движении по ул. Пролетарской от ул. Черняховского в сторону ул. Шевченко прямо можно проехать только по одной — правой — полосе. Однако сразу за перекрёстком с ул. Сергеева за пешеходным переходом паркуются автомобили (что не запрещено правилами), и другим водителям проехать уже невозможно. Левая же полоса предназначена для водителей, поворачивающих с ул. Сергеева.
 
 
Перекресток Пролетарская - Сергеева. Фото: Виктор Буздин

В итоге на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу и на самой "зебре" возникают заторы и конфликты между водителями.

"Без нарушения ПДД проехать этот участок достаточно сложно. Нужно либо разметку затирать, либо ставить знаки, запрещающие остановку на проезжей части", — отмечает калининградец Алексей.

Проблема №231: дорожный указатель с ошибкой

На востоке области не так давно установили новые дорожные указатели, на которых содержится информация на русском и английском языках. Всего в области таких щитов уже 35. Они расположены на федеральных и региональных трассах. В этом году дорожные указатели на объекты туризма впервые установлены на федеральной трассе А-229 Калининград — Нестеров.
 
 
Информационный щит в районе природного парка  Виштынецкий. Фото читателя Клопс.Ru

На одном из щитов в районе природного парка Виштынецкий в надписи на английском затаилась ошибка. В частности, Музей Кристионаса Донелайтиса обозначен как Museum K.Donelaitisa, тогда как следовало бы написать Museum of Kristijonas Donelaitis.

Проблема №232: на ул. Житомирской водители начали парковаться на отремонтированном тротуаре

На улице Житомирской автомобилисты начали парковать личный транспорт на недавно отремонтированном тротуаре. Местные жители забили тревогу — от красивой тротуарной плитки вскоре может ничего не остаться, если её не оградить от автомобилистов. Читатель Клопс.Ru Алексей предлагает установить парковочные столбики на краю тротуаров, чтобы отбить желание ставить там машины.
 

Улица Житомирская. Фото: Виктор Буздин

Проблема №233: на дороге по ул. Ижорской образовалась яма диаметром в метр

На ул. Ижорской в Калининграде образовалась яма диаметром в метр и глубиной в 20 сантиметров. Автомобилистам крайне опасно ездить по дороге, учитывая, что на этом участке ещё и нет освещения.
 
 
Дорожная яма на ул. Ижорской. Фото читателя Клопс.Ru

"Дорожники обходят стороной эту улицу в бывшем посёлке им. А. Космодемьянского. Соседствующую рядом улицу Карташёва ремонтируют, латают и Ижорскую, но только до развязки на ж/д-переезд, а вот после — почему-то забывают", — жалуется местный автомобилист Евгений.

Проблема №234: на ул. Степана Разина машины блокируют движение пешеходам

 
Выезд со двора на ул. Степана Разина. Фото: Наталья Михалева
 
На ул. Степана Разина в Калининграде выезжающие со двора автомобилисты блокируют движение пешеходам. Местные жители сетуют на то, что водители останавливаются на тротуаре и не спеша открывают въездные ворота во двор. В это самое время остальные вынуждены выходить на проезжую часть, пока автомобилисты освободят тротуар.

Проблема №235: в Гусеве парковку обустроили на пешеходном переходе

В Гусеве пешеходный переход у городской больницы оборудовали прямо на автомобильной стоянке. В результате со стороны больницы парковка располагается ближе пяти метров от перехода, что запрещено ПДД, а на другой стороне "зебра" заканчивается на автомобильной стоянке.
 
 
Пешеходный переход в Гусеве. Фото: Константин Сериков
 
Все указанные предложения направлены в администрацию Калининграда и ГИБДД. Напомним, для участия в проекте Клопс.Ru "Сам себе гаишник" необходимо присылать предложения или описание проблемы на электронный адрес auto@klops.ru или оставлять их в группах "Клопс.Ru" и "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте". К тексту желательно приложить фотографию с описанием проблемного участка.
 

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