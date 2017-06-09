В ГИБДД поддержали идею ограничить езду мотоциклистов в спальных районах Калининграда

В управлении Госавтоинспекции по Калининградской области поддержали идею общественников ввести ограничения для мотоциклистов на дорогах города. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о так называемых спальных районах Калининграда – это улицы Согласия, Челнокова, Гайдара и другие. Решение вопросов о введении ограничения мототранспорта по уличного-дорожной сети Калининграда является прерогативой мэрии города, считают в ГИБДД.
"В целях обеспечения должного уровня комфорта проживания граждан, возможно введение данных ограничений. При этом они должны сопровождается определением времени суток, на которые распространяются, например, с 23:00 до 6:00 часов", – говорится в сообщении.
Согласно опросу
, проведённому в паблике Клопс.Ru, жители Калининграда в основном выступают за введение ограничений езды мотоциклистов в спальных районах в ночное время. 65% опрошенных считают, что двухколёсному транспорту не место на дороге во время отдыха людей. Только 16% считают, что запрещать мотоциклистам ничего не нужно. Всего в опросе приняло участие порядка трёх тысяч человек.
На прошлой неделе после очередного смертельного ДТП с участием мотоциклиста, руководитель союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев предложил ввести ограничения
для мотоциклистов путём установки знака 3.5 "Движение мотоциклов запрещено". В мотосообществе крайне негативно отнеслись к подобной идее
, посчитав это нарушением своих прав. Между тем, в ряде регионов России подобные ограничения действуют и люди признают, что шума в вечернее время значительно меньше.
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