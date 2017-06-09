В ГИБДД поддержали идею ограничить езду мотоциклистов в спальных районах Калининграда

В управлении Госавтоинспекции по Калининградской области поддержали идею общественников ввести ограничения для мотоциклистов на дорогах города. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о так называемых спальных районах Калининграда – это улицы Согласия, Челнокова, Гайдара и другие. Решение вопросов о введении ограничения мототранспорта по уличного-дорожной сети Калининграда является прерогативой мэрии города, считают в ГИБДД.

"В целях обеспечения должного уровня комфорта проживания граждан, возможно введение данных ограничений. При этом они должны сопровождается определением времени суток, на которые распространяются, например, с 23:00 до 6:00 часов", – говорится в сообщении.