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Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города

Автор: Константин Сериков
18:07
  1847 7
Архив Клопс.Ru
После очередной аварии, в которой насмерть разбился мотоциклист, в Калининграде предложили запретить байкерам езду по крупным магистралям города. Двухколёсные мощные машины слишком опасны и шумны: на них жалуются жители Сельмы, Московского проспекта и других районов города, где по ночам носятся мотоциклы. 
 
Клопс.Ru разбирался, стоит ли накладывать табу на мотобайки и как работают подобные ограничения в других городах России. 

Автомобилисты не против двухколёсных

Калининградские автомобилисты не против своих "двухколёсных братьев" и считают, что запреты не сработают. Скорее наоборот: знак 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" будет останавливать законопослушных, к кому претензий на дороге и так меньше всего.
 
 
"Ограничить можно, наверное, только для того, чтобы не мешали спать жителям некоторых районов. Не будут там гонять — уйдут в другие места", — отмечает руководитель сообщества автомобилистов Калининградской области "ВКонтакте" Владимир Подтуркин. 
 
Автомобилистов на дорогах раздражают, как правило, владельцы спортбайков. Превышение скорости становится причиной смертельных ДТП, считает администратор другого паблика, "Автобратство 39", Ольга Адушкина. 
"С предложением частично ограничить передвижение мотоциклистов по некоторым улицам города мы отчасти согласны, но касаться это должно именно скоростных мотоциклов, шумящих и нарушающих ПДД",— отмечает Адушкина.

"А может, велосипеды запретим?"

В Ассоциации мотоциклистов Калининградской области считают, что какие-либо ограничения ударят в первую очередь по законопослушным водителям, а нарушителям не станут преградой ни знак, ни штраф. 
 
"Люди по-разному находят себя: кто-то пиво пьёт в кабаке, кто-то гоняет на мотоцикле. Раньше были жалобы от жителей микрорайона "Янтарный", там стали дежурить экипажи ГИБДД, и теперь ситуация изменилась. Наказывать надо нарушителей, а не всё мотосообщество. Вот недавно велосипедист сбил ребёнка, давайте обсудим: не запретить ли велосипеды?" — отмечает представитель ассоциации Евгений Гордиенко.
 
По его мнению, если закрыть для движения ул. Невского, дороги на Сельме, мотоциклисты поменяют дислокацию и всё равно будут "летать". По словам Гордиенко, камеры, фиксирующие скорость, влияют положительно — гонять стали меньше. 

 С байкерами не церемониться!

Байкеров нужно выдворить с улиц, не вводя специальных запретов и законов, а лишь установив знак 3.5 "Движение мотоциклов запрещено". Такое мнение высказал автоюрист Алексей Нестеров. За нарушение требований знака водителей ждёт штраф в 500 рублей.
 
 
"Единственная трудность, с которой столкнутся власти Калининграда, — такие знаки нужно установить на каждой улице, где планируется ограничение. Действовать в этом вопросе нужно решительно: грузовикам же закрывают въезд, не нужно бояться возмущений", — отмечает Нестеров.
 
Через год в Калининграде и области будет значительно больше привлекательных для мотоциклистов ровных дорог. Дополнительных знаков устанавливать там не планируется. 
 
"У нас дороги общего пользования, на каком основании мы их должны для кого-то закрывать? Мотоциклы асфальт не разбивают. Если это опасная езда, то дело ГИБДД ловить и наказывать нарушителей. У властей региона таких полномочий нет", — прокомментировали инициативу ограничить движение мотоциклов по дорогам в пресс-службе министерства развития инфраструктуры. 

Комендантский час для мотоциклов 

Сразу в нескольких российских городах действует запрет на проезд мотоциклов. Например, с весны 2016 года он введён в Новокузнецке. Там мотоциклистам запрещено появляться на центральных улицах с 21 часа до семи часов утра. Байкеры мешали спать жителям, и власти пошли навстречу горожанам. 
 
В Воронеже подобные знаки действуют уже два года. Распространяются они на центральные улицы и спальные районы. Байкеры пытаются оспорить ограничения, но пока все попытки тщетны.
 
Не везде могут появляться мотоциклы и в Оренбурге. Местные жители заметили, что на дорогах стало заметно спокойнее после того, как была запрещена езда по ночам.

Калининградцы хотят тишины

Большая часть жителей Калининграда выступают за ограничение движения мотоциклов в черте города. Таковы данные опроса, проведённого в группе Клопс.Ru во "ВКонтакте". Почти 33% опрошенных считают, что мотоциклистам вообще не место в городе, ещё 29% полагают, что движение нужно ограничить частично. Только треть высказалась за то, что для мотоциклистов никаких ограничений вводить не нужно. В комментариях жители больше всего жалуются на ночной рёв моторов. 
 

ЧМ -2018 разрешит проблему

Калининградские мотоциклисты почти десять лет добиваются строительства трассы, где они могли бы давать волю своим железным коням. В 2015 году байкеры заявили, что будут использовать парковку около будущего стадиона к ЧМ-2018 после того, как турнир завершится: и жилых домов поблизости нет, и дорога будет построена высокого качества. 

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7 комментариев Правила комментирования

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STASER
STASER #
18:54
D
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excessdm
dm excess #
18:56
Ну что же, по порядку пунктов статьи...
Забавное название статьи , защищающее мотоциклистов... А почему бы не назвать - "горожане хотят спать ночами - что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы " ? Или еще громче название - "Грудные дети, живущие на центральных улицах города, хотят спать ночами" ?
Далее - в чем проблема , что уйдут в другие места ? Вот и путь пиз...ют на трассу , гоняют ночами не улицам города , а до Талпаков и обратно , например ?
Что за Ассоциация мотоциклистов ? Если это сборище любителей двухколесных игрушек - то надо и называть вещи своими именами. Если это ассоциация - так пусть покажет , что на что-то способна , кроме вечного нытья о том , как их бедненьких обижают и не дают кататься на игрушках. И покажут не в том , что будут везде пихать свои идиотские баннеры , что надо увидеть в зеркала мотодебила очередного,пролазящего между рядами , а в том , что могли бы отслеживать ночных мотодебилов, кто не дает спать людям ночью и "разъясняли" им, что так делать нехорошо. Тогда и заговорили бы об этой "ассоциации" уважительно.
Правильно сказано в абзаце статьи - нефиг церемониться ! Хотят играться двухколесными игрушками - не вопрос , только не за счет комфорта других.
И про комендантский час - очень актуально. Тот же любой мотодебил будет возмущаться , если под окнами его дома будут вести ремонт дороги отбойным молотком около полуночи , но считает нормальным поноситься по центральным улицам города.
Ну и по поводу того , что мотоциклисты хотят трассу - ребята , а ничего , что захотели за счет налогов горожан чтобы сделали вам место , где вы будете играться ? Хотите трассу - скидывайтесь , как на капремонт лифтов , например - 10 % вы , остальное город.

Ну и всем нормальным мотоциклистам , у которых закипело внутри, при прочтении - вас , НОРМАЛЬНЫХ мотоциклистов , которые не лезут между рядами , едут спокойно в потоке и т.п. - всегда также пропустят , помогут  и будут вежливы с вами на дороге. Во-всяком случае , так поступаю я.
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STASER
STASER #
19:08
Согласен полностью
стою как-то на машине в пробке на заднем сиденье двухгодовалый ребёнок Жарко окна открыты.Вдруг один баран пролетает в метре с таким ревом что я сам амуел ребёнок заикой чуть не остался 
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Дядя Шаклед
--- {} Дядя Шаклед #
19:10
Ну а как тогда ездить тем нормальным мотоциклистам? Купить машину? О! Объезжать центральные улицы дворами. Так лучше будет? 
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Master
Master #
19:26
Однозначно запретить эксплуатацию мототехники с 21.00 ч. до 09.00 ч.. За езду между рядами авто и рядами и обочиной лишение прав (...и 15 суток не помешает). А ГИБДД рассматривать дела на основании показаний видеорегистраторов автомобилистов!!! Запретить езду по А.Невского, Московскому пр-ту, Советскому, Ленинскому... и к пл. Победы не подпускать. Накипело..., задрали. Еле-еле предотвратил ДТП из-за ... "Самоликвидаторов".
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PetWin60814
Win Pet #
20:21
Запретить езду по новому эстакадному мосту. По ночам такой рев стоит, что стекла дрожат...
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Кирилл Справедливый
Кирилл Справедливый #
20:31
А тем, кто на работу на мотоцикле ездит, или деду на дачу ездить, у которого старый урал тоже запретить? У меня перед домом движение оживленное даде ночью, окно не открыть, так что, может машинам ездить запретить?
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