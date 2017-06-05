Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города

Клопс.Ru разбирался, стоит ли накладывать табу на мотобайки и как работают подобные ограничения в других городах России.

Автомобилисты не против двухколёсных

Калининградские автомобилисты не против своих "двухколёсных братьев" и считают, что запреты не сработают. Скорее наоборот: знак 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" будет останавливать законопослушных, к кому претензий на дороге и так меньше всего.

"Ограничить можно, наверное, только для того, чтобы не мешали спать жителям некоторых районов. Не будут там гонять — уйдут в другие места", — отмечает руководитель сообщества автомобилистов Калининградской области "ВКонтакте" Владимир Подтуркин.

Автомобилистов на дорогах раздражают, как правило, владельцы спортбайков. Превышение скорости становится причиной смертельных ДТП, считает администратор другого паблика, "Автобратство 39", Ольга Адушкина.

"С предложением частично ограничить передвижение мотоциклистов по некоторым улицам города мы отчасти согласны, но касаться это должно именно скоростных мотоциклов, шумящих и нарушающих ПДД",— отмечает Адушкина.

"А может, велосипеды запретим?"

В Ассоциации мотоциклистов Калининградской области считают, что какие-либо ограничения ударят в первую очередь по законопослушным водителям, а нарушителям не станут преградой ни знак, ни штраф.

"Люди по-разному находят себя: кто-то пиво пьёт в кабаке, кто-то гоняет на мотоцикле. Раньше были жалобы от жителей микрорайона "Янтарный", там стали дежурить экипажи ГИБДД, и теперь ситуация изменилась. Наказывать надо нарушителей, а не всё мотосообщество. Вот недавно велосипедист сбил ребёнка, давайте обсудим: не запретить ли велосипеды?" — отмечает представитель ассоциации Евгений Гордиенко.

По его мнению, если закрыть для движения ул. Невского, дороги на Сельме, мотоциклисты поменяют дислокацию и всё равно будут "летать". По словам Гордиенко, камеры, фиксирующие скорость, влияют положительно — гонять стали меньше.

С байкерами не церемониться!

Байкеров нужно выдворить с улиц, не вводя специальных запретов и законов, а лишь установив знак 3.5 "Движение мотоциклов запрещено". Такое мнение высказал автоюрист Алексей Нестеров. За нарушение требований знака водителей ждёт штраф в 500 рублей.

"Единственная трудность, с которой столкнутся власти Калининграда, — такие знаки нужно установить на каждой улице, где планируется ограничение. Действовать в этом вопросе нужно решительно: грузовикам же закрывают въезд, не нужно бояться возмущений", — отмечает Нестеров.

Через год в Калининграде и области будет значительно больше привлекательных для мотоциклистов ровных дорог. Дополнительных знаков устанавливать там не планируется.

"У нас дороги общего пользования, на каком основании мы их должны для кого-то закрывать? Мотоциклы асфальт не разбивают. Если это опасная езда, то дело ГИБДД ловить и наказывать нарушителей. У властей региона таких полномочий нет", — прокомментировали инициативу ограничить движение мотоциклов по дорогам в пресс-службе министерства развития инфраструктуры.

Комендантский час для мотоциклов

Сразу в нескольких российских городах действует запрет на проезд мотоциклов. Например, с весны 2016 года он введён в Новокузнецке. Там мотоциклистам запрещено появляться на центральных улицах с 21 часа до семи часов утра. Байкеры мешали спать жителям, и власти пошли навстречу горожанам.

В Воронеже подобные знаки действуют уже два года. Распространяются они на центральные улицы и спальные районы. Байкеры пытаются оспорить ограничения, но пока все попытки тщетны.

Не везде могут появляться мотоциклы и в Оренбурге. Местные жители заметили, что на дорогах стало заметно спокойнее после того, как была запрещена езда по ночам.

Калининградцы хотят тишины

Большая часть жителей Калининграда выступают за ограничение движения мотоциклов в черте города. Таковы данные опроса, проведённого в группе Клопс.Ru во "ВКонтакте". Почти 33% опрошенных считают, что мотоциклистам вообще не место в городе, ещё 29% полагают, что движение нужно ограничить частично. Только треть высказалась за то, что для мотоциклистов никаких ограничений вводить не нужно. В комментариях жители больше всего жалуются на ночной рёв моторов.

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