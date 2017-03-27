Калининградские дальнобойщики присоединились ко всероссийской акции против системы "Платон"

27 марта сразу в нескольких российских регионах начался "марш дальнобойщиков" — пассивная забастовка против системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам "Платон". Об этом Клопс.Ru сообщили в Объединении перевозчиков России.



Своими действиями перевозчики добиваются полной отмены "Платона" либо других налогов, которые они уже платят. Участники "пассивной" акции выстраивают колонны из большегрузов вдоль дорог или же вовсе не выезжают на линию. В стачке в немногочисленном составе принимают участие и калининградские предприниматели.

Пока остановили свою работу несколько предприятий в Калининграде, массового протеста нет, возможно, акция будет набирать обороты, так как в России много людей недовольны системой сборов, но мы пока отделены от остальных, — рассказала Клопс.Ru калининградский координатор Объединения перевозчиков Татьяна Попова.

По её словам, нынешняя акция — бессрочная. Каждый для себя определяет её сроки исходя из личных возможностей. В акции, по словам Поповой, принимают участие значительное число дальнобойщиков. К таким выводам координатор пришла, поскольку количество заказов на рынке грузоперевозок в целом по России за последние часы выросло в четыре раза.



Дальнобойщики недовольны "Платоном", так как заказчики отказываются оплачивать сборы за проезды по дорогам. В итоге оплата ложится на перевозчиков.



Несмотря на всероссийский масштаб, заявленный организаторами, на калининградских потребителях забастовка дальнобойщиков пока не отразится.

В основном мы сами обслуживаем наш внутренний рынок, мало сторонних российских машин к нам приезжает, а раз массово калининградские грузоперевозчики не участвуют в акции, то и проблем с доставкой тоже нет, — отмечает Татьяна Попова.

Часть дальнобойщиков объезжают участки платной для них федеральной трассы через региональные дороги. В Объединении перевозчиков России считают, что сегодня в акции примут участие от 10 до 20 тысяч дальнобойщиков.



Напомним, грузоперевозчики с момента введения системы "Платон" выступали за её отмену. В 2015 году власти решили снизить стоимость проезда в два раза по федеральным дорогам для большегрузов, но полностью отменять взимание платы отказались. В апреле 2017 года проезд по дорогам всё же Напомним, грузоперевозчики с момента введения системы "Платон" выступали за её отмену. В 2015 году власти решили снизить стоимость проезда в два раза по федеральным дорогам для большегрузов, но полностью отменять взимание платы отказались. В апреле 2017 года проезд по дорогам всё же должен был вырасти до 3 рублей 6 копеек за 1 км. Однако после встречи с дальнобойщиками премьер-министр России Дмитрий Медведев решил проиндексировать тариф только на 25%