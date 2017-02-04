С середины апреля тариф системы "Платон" увеличится вдвое

Льготный тариф "Платон" для грузовиков массой свыше 12-тонн продлён до 15 апреля, после этой даты платить по нему придется вдове больше. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на сайте кабмина.

По данным издания, сейчас стоимость одного километра проезда по федеральной трассе составляет 1,53 рубля. После внесения изменений, сумма составит уже 3 рубля 06 копеек.

По словам главы Минтранса Максима Соколова, решение об увеличении тарифа было принято ещё в прошлом году. Но после утверждения бюджета, его размер остался на прежнем уровне. В результате не удалось собрать запланированную сумму дохода.