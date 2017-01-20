Вдоль Второй эстакады в Калининграде началось строительство двух пандусов (фото)

В Калининграде вдоль Второй эстакады начали строительство двух пандусов, предназначенных для маломобильных групп населения и родителей с колясками. Об этом в ходе выезда на объект в пятницу, 20 января, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.



Первый пандус будет располагаться на ул. Генерала Карбышева и примкнет к мосту через реку Новую Преголю. Высота подъема составит 12,8 метра. Пандус открытого типа из железобетона имеет восемь пролетов по 26 метров. Состоит из трех стоек высотой почти 14 метров.



Второй пандус будет располагаться в районе набережной Ветеранов, между съездом к стадиону № 1 и эстакадой на острове и между реками Старая и Новая Преголя. Высота подъема составит 7 метров.



"Пандусы имеют большую ширину, нежели пешеходные пролеты, поэтому будут удобны и для пешеходов", — отметил Крупин.