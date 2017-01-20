Подрядчик пообещал устранить все недостатки на Второй эстакаде к середине 2017 года

Подрядная организация "УСК "Мост" планирует устранить все имеющиеся недостатки на Второй эстакаде и сдать объект властям Калининграда летом 2017 года. Об этом в пятницу, 20 января, корреспонденту Клопс.Ru сообщил ведущий инженер УСК "Мост" Владимир Черников.

По его словам, последние штрихи проекта — установка шумозащитных экранов и строительство пандусов. Кроме того, эстакаду сделают более удобной и для пешеходов.

"С приходом потепления проведём работы по организации дорожного движения, знаки установим, маршруты движения установим для удобства пешеходов, чтобы не было ситуации, когда человек идёт 200 метров, а потом упирается в тупик — и ему надо идти обратно", — пообещал Черников.

По его словам, грандиозное строительство эстакады близится к завершению. Все задолженности перед подрядчиком погасили. Вскоре подрядчик передаст объект, который строился с 2006 года.

Напомним, в конце прошлого года на съездах к Московскому проспекту и ул. Дзержинского укладывали верхние слои асфальта.