"Янтарьэнерго" планирует отключать электроэнергию должникам "нажатием мышки"

При полном подключении энергосистемы Калининградской области к "умным сетям" должникам можно будет отключать свет без выезда специалистов на место. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил глава компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
"Нам власти федеральные сказали: ребят, хорош ерундой заниматься! Давайте, развивайтесь, и учёт ставьте по новым технологиям. Отключайте, но не на хутор приезжайте за два часа на УАЗике с расходом 25 литров на 100 км, а нажимайте мышку и отключайте этот прибор учёта", — расписал ближайшее будущее Маковский.
По словам Маковского, постановление Правительства РФ, в котором стоимость услуги повторного подключения электроэнергии бывшему должнику ограничивается
тысячью рублей, не сильно скажется на финансовых делах компании.
"Нас постановление это не ограничило и не по голове ударило — нас простимулировали на "умный учет". Слава богу, мы к концу года заканчиваем. И у нас себестоимость будет ниже, чем одна тысяча рублей, и мы за счёт неё будем компенсировать все выпавшие предыдущие периоды", — подчеркнул Маковский.
В 2016 году в Мамоново и Багратионовске уже активно применялась программа модернизации сетей, которая предусматривает внедрение интеллектуального учета. Тогда уже заявлялось, что диспетчер в случае технологического нарушения, может "щёлкнув компьютерной мышкой", локализовать аварию
и перевести объект на резервную линию энергоснабжения.
19 июня 2017 года стоимость услуги восстановления электроснабжения должникам в Калининградской области выросла
с 4 тысяч рублей до 17 540,96 рублей. Причём выяснилось, что стоимость переподключения, которую в "Янтарьэнерго" называли обоснованной, в том числе и из-за транспортных расходов, в десятки раз превышае
т размер платы за ту же услугу в других российских регионах.
Региональное УФАС признало, что прежняя стоимость повторного подключения электричества должникам была необоснованной
.
Сам глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский заявил, что повышение тарифа на повторное подключение было преднамеренным "стимулированием"
калининградцев не затягивать с оплатой долга перед сбытовой компанией.