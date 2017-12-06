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"Янтарьэнерго" планирует отключать электроэнергию должникам "нажатием мышки"

Автор: Екатерина Медведева
05 декабря 201718:57
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При полном подключении энергосистемы Калининградской области к "умным сетям" должникам можно будет отключать свет без выезда специалистов на место. Об этом во вторник, 5 декабря,  заявил глава компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
 
"Нам власти федеральные сказали: ребят, хорош ерундой заниматься! Давайте, развивайтесь, и учёт ставьте по новым технологиям. Отключайте, но не на хутор приезжайте за два часа на УАЗике с расходом 25 литров на 100 км, а нажимайте мышку и отключайте этот прибор учёта", — расписал ближайшее будущее Маковский.
 
По словам Маковского, постановление Правительства РФ, в котором стоимость услуги повторного подключения электроэнергии бывшему должнику ограничивается тысячью рублей, не сильно скажется на финансовых делах компании.  
 
"Нас постановление это не ограничило и не по голове ударило — нас простимулировали на "умный учет". Слава богу, мы к концу года заканчиваем. И у нас себестоимость будет ниже, чем одна тысяча рублей, и мы за счёт неё будем компенсировать все выпавшие предыдущие периоды", — подчеркнул Маковский.
 
В 2016 году в Мамоново и Багратионовске уже активно применялась программа модернизации сетей, которая предусматривает внедрение интеллектуального учета. Тогда уже заявлялось, что диспетчер в случае технологического нарушения, может "щёлкнув компьютерной мышкой", локализовать аварию и перевести объект на резервную линию энергоснабжения. 
 
19 июня 2017 года стоимость услуги восстановления электроснабжения должникам в Калининградской области выросла с 4 тысяч рублей до 17 540,96 рублей. Причём выяснилось, что стоимость переподключения, которую в "Янтарьэнерго" называли обоснованной, в том числе и из-за транспортных расходов, в десятки раз превышает размер платы за ту же услугу в других российских регионах. 
 
Региональное УФАС  признало, что прежняя стоимость повторного подключения электричества должникам была необоснованной
 
Сам глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский заявил, что повышение тарифа на повторное подключение было преднамеренным "стимулированием" калининградцев не затягивать с оплатой долга перед сбытовой компанией. 
 

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