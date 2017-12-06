"Янтарьэнерго" планирует отключать электроэнергию должникам "нажатием мышки"

При полном подключении энергосистемы Калининградской области к "умным сетям" должникам можно будет отключать свет без выезда специалистов на место. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил глава компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

"Нам власти федеральные сказали: ребят, хорош ерундой заниматься! Давайте, развивайтесь, и учёт ставьте по новым технологиям. Отключайте, но не на хутор приезжайте за два часа на УАЗике с расходом 25 литров на 100 км, а нажимайте мышку и отключайте этот прибор учёта", — расписал ближайшее будущее Маковский.

По словам Маковского, постановление Правительства РФ, в котором стоимость услуги повторного подключения электроэнергии бывшему должнику ограничивается тысячью рублей, не сильно скажется на финансовых делах компании.