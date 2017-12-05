Глава "Энергосбыта" о 17,5 тысячах за переподключение: Благодаря такой мере мы впервые за пять лет снизили долг

Долг калининградцев перед "Янтарьэнерго" снизился впервые за последние пять лет благодаря поднятию стоимости повторного подключения для должников до 17,5 тысяч рублей. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам рассказал глава компании Игорь Маковский.
"Мы понимали риски и шли на это осознанно. По-другому переломить ситуацию нельзя было. Впервые за пять лет сбыта мы не накопили долг, а снизили. Правда, не на много — на два процента. К сожалению, так устроен человек: пока нам жёстко не напомнить об этой истории, а лучше ещё и "простимулировать", то ситуация не поменяется", — пояснил Маковский.
Глава "Янтарьэнерго" отметил, что мера по взиманию такой платы за возобновление подачи электроэнергии в квартиру потребителя, рассчитавшегося с долгом за свет, применялась избирательно.
"То есть с семьи, которая на контроле у социальной службы, и которая дотируется из бюджета области, мы снимали эти "истории". Человек рассчитывался за долги, и мы снимали эту нагрузку, дифференцируя её как-то. Принимая убытки на себя, как мы это делали раньше, и дальше продолжаем нести", — уверен Маковский.
Напомним, 19 июня 2017 года стоимость услуги восстановления электроснабжения должникам в Калининградской области выросла с 4 тысяч рублей до 17 540,96 рублей
. Многие калининградцы, оставшиеся из-за долгов без света, не согласились с таким тарифом и направили заявления в прокуратуру или УФАС. Как выяснилось, стоимость, которую в "Янтарьэнерго" называли обоснованной, в десятки раз превышает размер платы
за ту же услугу в других российских регионах.
В конце сентября 2017 года федеральные власти ограничили тысячей рублей
сумму за повторное подключение электричества для физических. Чуть позже региональное УФАС признало, что прежняя стоимость повторного подключения электричества должникам была необоснованной
.